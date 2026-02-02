Un árbol cae sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera y obliga a transbordar a 50 pasajeros

El temporal que afecta desde primeras horas de la mañana a la provincia de Sevilla ha comenzado a dejar importantes incidencias en los distintos medios de transporte, especialmente en la zona del Bajo Guadalquivir, donde se concentran los mayores problemas.

En la red viaria, las afecciones más relevantes se han registrado en la autopista AP-4, en sentido Cádiz, donde la caída de árboles ha obligado al corte total de la vía en varios tramos. En concreto, se han producido interrupciones en los puntos kilométricos 17, a la altura de Dos Hermanas; 47, en Las Cabezas de San Juan; y 58, en Lebrija. Los servicios de mantenimiento trabajan desde primera hora en la retirada de los obstáculos y la limpieza de la calzada. En el kilómetro 17 ya se ha habilitado un paso alternativo.

En sentido Sevilla, la AP-4 también presenta incidencias, aunque en este caso el tráfico, pese a estar ralentizado, continúa siendo posible sin necesidad de un corte total.

A estas complicaciones se ha sumado el vuelco de un camión en el puente del Centenario, ocurrido a primeras horas de la mañana, lo que ha provocado importantes retenciones. El tráfico en sentido Cádiz tuvo que ser cortado completamente durante varios minutos para proceder al levantamiento del vehículo. Actualmente la circulación ya ha sido restablecida y se prevé la apertura total de los carriles una vez se retire el camión siniestrado.

El transporte ferroviario también se ha visto afectado por el temporal. Un árbol ha caído sobre un tren de cercanías entre Dos Hermanas y Utrera, dañando la catenaria. Los aproximadamente 50 pasajeros han sido transbordados a otro tren que circulaba por una vía paralela. En estos momentos, el servicio funciona únicamente por vía única, lo que está generando retrasos tanto en la línea de cercanías como en los trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz y entre Sevilla y Málaga, en ancho convencional.

Los técnicos continúan evaluando los daños ocasionados con el objetivo de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible. Paralelamente, los servicios meteorológicos analizan las causas exactas del episodio que ha provocado estas incidencias, mientras se mantiene la atención ante posibles nuevas afecciones derivadas del temporal.