Diez detenidos por el tiroteo con la Policía en Isla Mayor

La Policía Nacional ha detenido este martes a al menos diez personas por su presunta relación con el tiroteo de Isla Mayor, ocurrido el pasado 9 de noviembre en las afueras del pueblo. Cinco policías fueron tiroteados cuando realizaban una vigilancia sobre una banda de narcotraficantes que iban a introducir un alijo de hachís en una nave cerca de la carretera del Toruño. Uno de los agentes fue herido de bala en el vientre y resultó herido grave, mientras que sus cuatro compañeros acabaron con distintas lesiones al intentar ponerse a cubierto.

Los narcotraficantes utilizaron armas de guerra, entre las que había al menos fusil de asalto AK-47 o kalashnikov. Dispararon a ráfagas contra la zona en la que estaban los agentes, llegando a disparar unos 50 tiros, según los testimonios de los policías que fueron tiroteados. Eran tres agentes del Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) de Cádiz y dos del grupo de Medios Aéreos de Sevilla, que estaban apoyando a sus compañeros con drones.

Según ha informado la Policía Nacional este martes, desde primera hora de la mañana está en marcha una macrooperación en la que participan 250 agentes y que se ha saldado hasta el momento con diez detenidos en las provincias de Sevilla y Málaga, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos. De hecho, se espera que pueda subir el número en las próximas horas.

En la redada se encuentran policías adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central, al Grupo Especial de Operaciones (GEO), al Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), a la Unidad Aérea, a los Guías Caninos, a la Policía Científica y a la Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas, que están realizando entradas y registros simultáneos en distintos puntos de ambas provincias.

Esta operación es fruto de una investigación que se ha prolongado durante casi tres meses, en la que la Policía Nacional ha estrechado el cerco sobre las principales organizaciones que controlan el narcotráfico en el río hasta dar con los presuntos responsables de los disparos. Desde los primeros días hay varias personas identificadas por su presunta relación con el tiroteo, pero faltaba acreditar su participación con pruebas y conocer los vínculos con otros miembros de la banda.

Según indicaron a este periódico fuentes de la investigación, la mayoría de los detenidos son españoles y vecinos de municipios como Coria del Río o la propia Isla Mayor. También hay algún ciudadano de nacionalidad marroquí. Algunas fuentes apuntan que en el operativo también se ha intervenido cocaína, sin que haya trascendido la cantidad exacta.

En los primeros días tras el tiroteo, la Policía tomó el pueblo de Isla Mayor y sus alrededores y encontró, en dos fases, 4.500 kilos de hachís ocultos en varias naves. La operación policial destapó toda una infraestructura al servicio del narco en esta zona, estratégica por su ubicación cercana al río, por la facilidad de meter narcolanchas a través de canales hasta las naves que funcionan como guarderías de la droga y por la dificultad de vigilar toda la zona sin levantar sospechsa, dada la orografía propia del Guadalquivir y su entorno.

Precisamente esta macrooperación tiene lugar un día después de que la Policía Nacional presentara en Sevilla la operación Sombra Negra, uno de los mayores golpes al narco en la historia reciente, en la que se desmanteló una organización que se encargaba de facilitar el éxito en los alijos y la navegación a otras aportándole material de última generación y todo lo necesario para que la droga llegara a buen puerto. A esta banda, asentada en el Campo de Gibraltar, se la relaciona con la introducción de 57.000 kilos de cocaína en el último año, parte de ellos a través del río Guadalquivir.