La Diputación de Sevilla invierte 9,3 millones de euros en alojamientos rurales y turismo activo en 21 municipios

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha entregado este martes a los alcaldes de 21 municipios las resoluciones con la aprobación de otros tantos proyectos de infraestructuras municipales para el turismo, que recibirán financiación dentro del Programa Sevilla 2030 por más de 9,3 millones de euros.

Este plan extraordinario puesto en marcha en 2025 incluye una nueva edición del Plan Más Sevilla Turístico, en la apuesta estratégica de la Diputación por reforzar la oferta de alojamientos y de actividades complementarias para el turismo, como medida de diversificación económica y para el desarrollo en la provincia.

Javier Fernández ha confirmado que el Plan Más Sevilla Turístico tendrá nueva convocatoria en 2026, dotada con otros 10 millones de euros y que ya se trabaja para tener disponibles lo antes posible bases y convocatoria. “Es una línea novedosa, bonita, que rompía un poco con las cosas que se venían haciendo desde la Diputación de Sevilla, que viene a marcar un antes y un después”.

En este sentido, ha defendido que “la provincia de Sevilla ya no tiene un turismo de rebose”, sino que muchos territorios, comarcas y municipios “ya cuentan un turismo propio, un turismo con identidad y con personalidad” y que, para “seguir atrayendo turistas, desarrollo económico, recursos económicos y empleo hay que tener infraestructuras y ahí es donde entra el Plan Sevilla Más Turístico”.

El 67% de los municipios beneficiados, menores de 5.000 vecinos

Todos los municipios que se han beneficiado de estas subvenciones tienen menos de 20.000 habitantes y más del 67% no llega a los 5.000 vecinos, con lo que estos nuevos fondos contribuyen también al reequilibrio territorial y la lucha contra la despoblación.

El Más Sevilla Turístico se sacó con tres líneas de actuación para distinto tipo de infraestructura municipal de interés turísticos: alojamientos; áreas de pernocta para autocaravanas e infraestructuras relacionadas con el turismo activo que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turísticas.

La primera de ellas, enfocada a aumentar el número y la calidad de los alojamientos que ahora se ofertan en pequeños municipios (hoteles, apartamentos, pensiones, albergues, camping o casos rurales) ha sido la más solicitada. En ella se enmarcan 16 de los 21 proyectos aprobados:

Algámitas (170.403,20 euros, para la reforma de alojamientos de la zona turística de El Peñón)

(170.403,20 euros, para la reforma de alojamientos de la zona turística de El Peñón) Las Cabezas de San Juan (489.690,37 euros, para la terminación del Albergue Municipal)

(489.690,37 euros, para la terminación del Albergue Municipal) La Campana (500.000 euros, para la rehabilitación del alojamiento turístico-rural del Parque Atalaya)

(500.000 euros, para la rehabilitación del alojamiento turístico-rural del Parque Atalaya) Cañada Rosal (499.722,51 euros para la terminación de apartamientos turísticos en la finca municipal La Suerte)

(499.722,51 euros para la terminación de apartamientos turísticos en la finca municipal La Suerte) El Castillo de las Guardas (500.000 euros para la terminación del antiguo matadero para albergue municipal)

(500.000 euros para la terminación del antiguo matadero para albergue municipal) El Cuervo (499.995,28, para la construcción de un albergue turístico en el Parque Municipal Rocío de la Cámara)

(499.995,28, para la construcción de un albergue turístico en el Parque Municipal Rocío de la Cámara) Estepa (500.000 euros, terminación de las obras del Hotel Manantial de Roya).

(500.000 euros, terminación de las obras del Hotel Manantial de Roya). Guadalcanal (500.000 euros, terminación y puesta en funcionamiento del Albergue).

(500.000 euros, terminación y puesta en funcionamiento del Albergue). Las Navas de la Concepción (500.000 euros, para la terminación del alojamiento municipal hostal**)

(500.000 euros, para la terminación del alojamiento municipal hostal**) El Pedroso (500.000 euros, para el camping La Jarosa)

(500.000 euros, para el camping La Jarosa) El Palmar de Troya (497.033,60, para la construcción del apartahotel ‘El Mirador).

(497.033,60, para la construcción del apartahotel ‘El Mirador). El Real de la Jara (467.972,46 euros, para los apartamientos turísticos ‘Vive lo real’)

(467.972,46 euros, para los apartamientos turísticos ‘Vive lo real’) San Nicolás del Puerto (500.000 euros, para la construcción de apartamentos turísticos)

(500.000 euros, para la construcción de apartamentos turísticos) El Saucejo (500.000 euros, para la adecuación del albergue turístico)

(500.000 euros, para la adecuación del albergue turístico) Villanueva de San Juan (127.887,25 euros, para la mejora de infraestructura alojamiento rural Vereda de las Cruces).

(127.887,25 euros, para la mejora de infraestructura alojamiento rural Vereda de las Cruces). Villanueva del Río y Minas (500.000 euros, última fase de mejoras y reformas del camping municipal).

En segundo lugar, cinco municipios se han decantado por infraestructuras para el turismo activo:

• Aznalcázar (500.000 euros para el Centro de Turismo Activo ‘Aznalcázar, corazón de Doñana)

• El Ronquillo (367.260,32, para la adecuación y reforma del parque de aventura y turismo activo del municipio)

• Fuentes de Andalucía (499.982,81 euros, para un complejo de turismo activo)

• Aznalcóllar (389.929 euros, para una tirolina)

• Coripe (369.995,28 euros, para el proyecto del Complejo Turístico del Chaparro de la Vega).

Tras la entrega de las resoluciones, Javier Fernández ha subrayado que “se trata de un plan muy potente en financiación directa municipal”, en el que la mayoría de los proyectos reciben el 100% del presupuesto que habían solicitado y una apuesta por diversificar producto y atraer turismo familiar y deportivo.

Fernández ha puesto el acento además en la importancia de la colaboración público-privada en materia turística: “Nosotros creamos las condiciones, para que después sean pequeñas empresas o pequeñas cooperativas las que asuma la gestión de los negocios”, como esos 16 proyectos de alojamientos. Por otro lado, ha recordado la importancia de lo que ha definido como un “turismo de dinamización” de cara a unos visitantes que “quieren emociones y experiencias” cuando visitan los pueblos.