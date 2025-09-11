El Festival Internacional de cortometrajes de Sevilla celebra su tercera edición

El Festival Internacional de Cortometrajes de Sevilla (FICS) ha presentado en la Casa de la Provincia de la Diputación su tercera edición, que tendrá lugar en los Avenida 5 Cines del 14 al 18 de septiembre. Así, Nick Kremm, director del festival, ha destacado el crecimiento del certamen en ambición y calidad desde su creación hace tres años, y señala que ha terminado consolidándose como “un evento centrado en la diversidad, la innovación y el talento”.

En su tercera edición, el Festival ha contado con la recepción de 6.300 cortometrajes de 130 países, de los que se han seleccionado 46 obras que reflejan tanto la experiencia de voces veteranas como la frescura de nuevos talentos. La programación abarca géneros como el drama, la comedia, el terror, así como propuestas que reivindican la diversidad LGTBQ+ con la nueva sección “Cine Extraordinario”.

Además, este año el FICS ha incorporado secciones como: Film Internacional, Sevilla es Cine, Cine Extraordinario, Cineasta Joven, Hecho por Estudiantes, Cine con Risa, Suspense y Terror y Sección Oficial.

En esta última destacan títulos como Ni Lobos Ni Corderos, de José Luis Acosta; Pequeño, de Meka Ribera y Álvaro G. Company; Sugar, de Pablo Arreba y Carlos Gómez-Trigo; La Gran Obra, de Àlex Lora i Cercós; Cleaner, de Kostas Gerampinis; And That’s for This Christmas, de Peter Vulchev; y Hearts of Stone, de Tom Van Avermaet.

Gala de clausura en el Cine Cervantes

El Festival tiene prevista su Gala de Clausura el próximo 18 de septiembre en el Cine Cervantes, cita en la que se anunciarán los ganadores y se realizará la entrega de premios. La ceremonia estará conducida por el presentador, director y guionista Luis Larrodera, junto a Lukas Acuña y Laura Márquez, integrantes del pódcast Con Arte, y contará con las actuaciones musicales de la cantante sevillana Alicia Espinosa, conocida por su paso por La Voz España 2023, y la cantautora andaluza de soul y R&B Ana Vas.

Los galardonados serán reconocidos en las categorías de Mejor Cortometraje Andaluz; Mejor Cortometraje Nacional; Mejor Cortometraje Internacional; Premio FICS de la Sección Oficial; Premio del Público; y Premio al Mejor Guion Original otorgado por ASECAN.

Asimismo, se entregarán la Mención de Honor a Alfonso Sánchez y Alberto López, “Los Compadres”, por su trayectoria en la creación de contenidos breves; y el Premio Extraordinario Queer FOC, otorgado por el Festival Cultura con Orgullo (FOC).

Por su parte, los jurados de cada una de las entregas estarán compuestos por destacados profesionales del sector. El de la categoría de Mejor Cortometraje Andaluz lo integran Gregor Acuña Pohl; Beatriz Arjona; Rocío Cuadrelli y Leonardo Sardiña. En Mejor Cortometraje Nacional encontramos a Lucas Naranjo; Siro Morcillo; Mila Fernández Linares y Adela Castaño.

El jurado del Mejor Cortometraje Internacional lo componen Álvaro García Baquero; Daniel Belza; Marta Hoyos y Maite Lozano, siendo el del Premio FICS Javier Paisano; Guillermo Rojas; María José Martínez Piñeiro y Paz de Alarcón.

En el jurado del Premio al Mejor Guion Original (ASECAN) encontramos a Pat Martín, Rocío Romero; Carlos Aceituno y Miguel Ángel Parra. Por último, para el Premio Extraordinario Queer FOC se contará con la valoración de Manolo Rosado; Amalia Collado, Pablo Tocino y Javier Alfonso.