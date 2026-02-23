José Manuel Gutiérrez será el nuevo alcalde de La Algaba

El hasta ahora teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Algaba, José Manuel Gutiérrez Palomino, será el nuevo alcalde de la localidad tras la dimisión de Diego Manuel Agüera. El hasta ahora responsable de Hacienda, Fiestas Mayores, Gestión Urbana, Intervención y Protección ambiental, tomará las riendas municipales hasta las próximas municipales el año que viene.

Diego Manuel Aguera (PSOE), ha dimitido como alcalde de La Algaba tras haber sido denunciado por presunto acoso sexual a un menor de edad, aprendiz en la Escuela Municipal de Tauromaquia. Aguera ha comunicado esta mañana esta decisión en un encuentro que ha mantenido con trabajadores municipales, familiares y algunos vecinos que han querido acercarse hasta el Consistorio.

El alcalde ha presentado esta mañana su renuncia al cargo para "no mancillar el nombre de La Algaba", si bien su abogado, Juan Silva, ha precisado que sólo deja el puesto "por unos meses", por cuanto avanza que cuando la denuncia sea archivada "nada le impedirá volver a presentarse el año que viene en las elecciones municipales".