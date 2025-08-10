El juez envía a prisión a la pareja implicada en el asesinato de Las Cabezas

El juez ha enviado a prisión a la pareja detenida por el asesinato del pasado viernes de un hombre en Las Cabezas. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Lebrija, en funciones de guardia, ha acordado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos detenidos, que forman pareja sentimental y están investigados por un delito de asesinato, dos delitos de tentativa de homicidio y un delito de tenencia ilícita de armas, según han informado fuentes de la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Aunque la investigación será la que determine la acusación definitiva, por el momento el hombre es investigado como presunto autor de los citados delitos mientras que la mujer tendría la consideración de cooperadora necesaria en los mismos. El ingreso en prisión de ambos fue solicitado por la Fiscalía.

Los dos detenidos se acogieron a su derecho constitucional a no declarar y únicamente contestaron a las preguntas formuladas por su defensa, aunque en ocasiones también respondieron a algunas cuestiones que les planteó la magistrada a través de sus letrados. La instrucción del caso será llevada a cabo por este mismo tribunal.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento de comida rápida situado en la Plaza Mártires del Pueblo, donde estalló una pelea entre varias personas poco antes de la medianoche. Aunque la reyerta se disolvió en un primer momento, una de las familias implicadas regresó al lugar aproximadamente media hora después. Fue entonces cuando se produjeron los disparos con arma de fuego.

Los agentes desplazados al lugar encontraron a tres personas heridas, todas por arma de fuego. Una de ellas, un hombre con un impacto de bala en la cabeza, fue trasladada en estado crítico al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde falleció en la mañana del viernes.

Según las fuentes consultadas, en la pelea están involucradas familias de Las Cabezas y de Los Palacios, dos localidades vecinas. La investigación, que está siendo coordinada por la Guardia Civil, se activó de inmediato tras el tiroteo.

El presunto autor de los disparos, un hombre de entre 35 y 40 años, vecino de Las Cabezas, fue detenido a primera hora del viernes. Posteriormente, a última hora de la tarde, los investigadores procedieron al arresto de su pareja, quien presuntamente se encargó de ocultar el arma utilizada en el tiroteo, la cual fue recuperada por los agentes durante la tarde del viernes y se considera una prueba clave en la investigación.

El suceso ha conmocionado a los vecinos de Las Cabezas, una localidad que en los últimos años ha vivido episodios esporádicos de violencia entre clanes familiares, aunque nunca con un saldo tan trágico.