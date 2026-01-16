La Junta de Andalucía presentará en Fitur diferentes programas en la provincia de Sevilla

Con las presentaciones de la delegación territorial de Turismo Cultura y Deporte en Sevilla, el territorio estará en tres espacios diferentes en un solo pabellón (el stand de la capital, el de la provincia, y la sala de presentaciones del propio pabellón de Turismo Andaluz), el número 5 de Ifema. Estas propuestas han sido presentadas por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Sevilla, Carmen Ortiz, quien ha subrayado el carácter vivo de las propuestas que vertebran los pueblos de Sevilla a través de experiencias novedosas y sostenibles.

Ortiz ha destacado, también, la consolidación en la provincia de un modelo turístico sostenible e integrador que, gracias al trabajo conjunto entre el sector institucional y empresarial, ha sabido conformar una oferta más completa y diversificada. De esta forma, la plataforma de Turismo Inteligente de Santiponce, el pasaporte Sierra Morena sevillana, el ocio y experiencias turísticas, la guía Gastropass, el ocio activo, así como las ciudades de Écija y Utrera presentarán, de la mano de la Junta de Andalucía, nuevas iniciativas que fortalecen la posición de Sevilla como destino competitivo, sostenible y con identidad propia.

La responsable andaluza de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla ha puesto en valor la cooperación entre administraciones, sector y territorio como clave para seguir avanzando en la diversificación de un turismo de calidad que ha posibilitado que esta industria sea una de las grandes palancas de desarrollo económico y cohesión social.

Plataforma de Turismo Inteligente en Santiponce

En este sentido, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla ha introducido la Plataforma de Turismo Inteligente en Santiponce, un proyecto que desarrolla el Ayuntamiento poncino, en el marco del programa Munitur de la Junta de Andalucía, destinado a modernizar y digitalizar los municipios turísticos de Andalucía.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la gestión del destino y enriquecer la experiencia del visitante mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, adaptadas a las nuevas formas de viajar y consumir información turística. Así, la plataforma permitirá centralizar contenidos, recursos y servicios turísticos en un entorno digital accesible, facilitando la planificación de la visita y la interacción con el destino.

Entre sus elementos más innovadores destaca la incorporación de recreaciones virtuales de los principales espacios turísticos de Santiponce, en particular del Conjunto Arqueológico de Itálica y del Monasterio de San Isidoro del Campo, que ofrecerán al visitante una experiencia inmersiva y didáctica, complementaria a la visita presencial.

Este recurso, que contribuirá a poner en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio, mejorando su interpretación y accesibilidad, está alineado con los principios del Turismo Inteligente, reforzando la posición de Santiponce como destino cultural de referencia en Andalucía.

Pasaporte Sierra Morena

‘Pasaporte Sierra Morena Sevillana’ nace con el objetivo de promocionar la comarca y reforzar la unión de los municipios que la integran, simbolizando un esfuerzo conjunto orientado al desarrollo local y a la creación de una oferta turística compartida. La iniciativa pone en valor los recursos naturales, culturales y gastronómicos del territorio, fomentando un turismo activo, sostenible y de calidad.

El pasaporte se concibe como un recurso doble, físico y virtual. Por un lado, contará con un soporte físico que acompañará al visitante durante su recorrido por la comarca, permitiendo sellar cada municipio visitado como recuerdo de la experiencia. Por otro, dispondrá de una versión virtual, accesible a través de plataformas digitales que facilitará el seguimiento del recorrido, el acceso a información turística y la interacción con los destinos. Al completar todos los sellos, ya sea en formato físico o digital, los participantes entrarán en el sorteo de un premio, incentivando la visita a todos los municipios.

Como complemento, el proyecto incluye la elaboración de un vídeo promocional de la Sierra Morena Sevillana, que mostrará su identidad, paisajes y patrimonio, actuando como una herramienta moderna de difusión. El Pasaporte Sierra Morena Sevillana se consolida como una iniciativa innovadora que combina promoción, participación y cohesión territorial.

Gastropass

Gastropass es una plataforma innovadora que conecta gastronomía, turismo y experiencias creada para dinamizar el consumo local y facilitar el acceso a propuestas culinarias de calidad. Su modelo se basa en un pase gastronómico que permite a los usuarios descubrir restaurantes, bares y productores a través de experiencias seleccionadas, fomentando tanto la exploración gastronómica como el apoyo al tejido hostelero.

La iniciativa está diseñada para aportar valor a todos los actores implicados: por un lado, los usuarios disfrutan de experiencias exclusivas, ventajas y recorridos gastronómicos personalizados. Por otro lado, los establecimientos ganan visibilidad, nuevos clientes y una herramienta eficaz de promoción sin perder identidad ni control sobre su oferta. Gastropass actúa como un puente entre el visitante y la cocina local, impulsando un turismo más auténtico y sostenible. Además, la plataforma se adapta a diferentes formatos, desde rutas urbanas y eventos temáticos hasta colaboraciones con destinos turísticos, festivales o marcas.

Con un enfoque digital, flexible y orientado a la experiencia, Gastropass se posiciona como una solución moderna para poner en valor la gastronomía como motor cultural, social y económico, transformando la forma en la que se descubre y se disfruta la cocina de un territorio.

Bodegas Góngora

Una de las bodegas históricas más importantes de Andalucía y la segunda más antigua de España, con más de 300 años de historia elaborando vinos finos, generosos, vermús y brandies tradicionales en Villanueva del Ariscal. Su legado familiar, estructura original y una prensa del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural, han convertido el lugar en un símbolo del patrimonio vitivinícola andaluz.

Actualmente, la bodega está en plena transformación con un ambicioso proyecto de enoturismo y hotel de lujo llamado Casa Góngora, que abrirá en primavera/verano de 2026. Este nuevo alojamiento, respaldado por la prestigiosa asociación Relais & Châteaux, contará con 13 habitaciones, 5 suites y 3 villas privadas, fusionando la tradición andaluza con diseño contemporáneo, y tarifas desde unos 500 € por noche mínimo de dos estancias.

Ocio y Experiencias Turísticas. El turismo que inspira

Junto con la Federación Andaluza de Empresas de Ocio y Actividades Turísticas (EOAT), organización que agrupa y representa a las empresas dedicadas al ocio y las actividades turísticas en Andalucía, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla presentará la oferta de un sector estratégico que comprende turismo activo, ocio, entretenimiento, experiencias culturales y recreativas, generando valor añadido para los destinos y fortaleciendo la competitividad del sector. Su enfoque se centra en impulsar el ocio y las experiencias turísticas, promoviendo un turismo que inspira y conecta emocionalmente con los visitantes.

IMN Parks

Asimismo, se presentará IMN Parks; una empresa sevillana con sede en Bollullos de la Mitación y especializada en el diseño, fabricación y construcción de parques de aventura y espacios de ocio activo, con más de 20 años de experiencia en el sector del turismo activo. Desde Andalucía, la compañía desarrolla proyectos llave en mano, acompañando al cliente desde el diseño conceptual hasta la instalación, certificación de seguridad y mantenimiento, con especial atención a la innovación, la rentabilidad y los sistemas de línea de vida continua. Estas actuaciones incluyen circuitos de tirolinas, parques en árboles, rocódromos, vías ferratas y estructuras multiejuego. IMN Parks cuenta con una sólida proyección internacional, habiendo ejecutado más de 130 proyectos en más de 30 países y en España se ha consolidado como referente global del ocio activo, capaz de exportar talento, diseño y fabricación sevillanos a destinos turísticos de todo el mundo.

Écija y Utrera

Écija, conocida como la ‘ciudad del sol’ por su patrimonio histórico y cultural, presentará en Fitur los proyectos desarrollados dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística, una estrategia integral que busca mejorar la gestión del destino, potenciar la calidad de los servicios turísticos y garantizar un crecimiento equilibrado y respetuoso con el entorno.

te plan incluye iniciativas de eficiencia energética en recursos culturales, digitalización de información turística, accesibilidad y promoción de rutas culturales, gastronómicas y de naturaleza, todo orientado a ofrecer experiencias de calidad a visitantes y residentes.

Durante la feria, Écija recibirá el distintivo de Destino Turístico Inteligente (DTI), reconocimiento otorgado por Segittur y la Secretaría de Estado de Turismo, que certifica la capacidad de la ciudad para aplicar tecnologías inteligentes en la gestión de su oferta turística, fomentar la sostenibilidad, mejorar la experiencia del visitante y optimizar la información y servicios disponibles.

La combinación del Plan de Sostenibilidad y la certificación DTI refuerza la posición de Écija como destino innovador, accesible y culturalmente rico, mostrando su compromiso con un turismo moderno, responsable y de calidad, capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales y dinamizar la economía local.

Utrera, ciudad sevillana con profunda tradición cultural y patrimonial, ha dado un importante paso en promoción de su identidad turística y comunicación institucional con su nueva marca turística realizada por la firma utrerana Maruja Limón bajo el lema ‘Utrera, un viaje de arte’. De esta forma, se busca proyectar la esencia de la ciudad como un destino donde cultura, historia, patrimonio, gastronomía y tradiciones se entrelazan para ofrecer experiencias auténticas. Este trabajo, realizado en estrecha colaboración con la delegación municipal de Turismo, pretende reforzar la visibilidad de Utrera a nivel regional y nacional.

