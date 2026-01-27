Lora del Río activa la pre-emergencia por la borrasca 'Joseph' y llama a la calma: "La situación está controlada"

La llegada de la borrasca Joseph, que mantiene a buena parte de la provincia de Sevilla en aviso amarillo por lluvias y viento, ha puesto en alerta a los municipios ribereños. En Lora del Río, una localidad sensible a las crecidas del Guadalquivir, el Ayuntamiento activó anoche el Plan Territorial de Emergencia en fase de pre-emergencia. Sin embargo, el mensaje oficial es rotundo: la situación es de "calma y tranquilidad". El alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, ha querido disipar cualquier alarma vecinal ofreciendo datos concretos que alejan, por el momento, el fantasma de las inundaciones. Según los últimos registros, el río presenta un caudal aproximado de 178 a 188 metros cúbicos por segundo (m³/s).

Pendientes del caudal

Para contextualizar la seguridad actual, el regidor ha comparado estas cifras con las del episodio crítico vivido en marzo del año pasado, cuando el Guadalquivir alcanzó los 2.500 m³/s a su paso por el municipio. "Aún nos falta mucho para llegar a alcanzar esa situación", ha subrayado Enamorado, insistiendo en que los niveles actuales no son preocupantes.

Vigilancia constante aguas arriba

Pese a la estabilidad, el dispositivo de vigilancia sigue activo. En las últimas horas se han registrado unos 26 litros por metro cuadrado de lluvia en la zona, y los técnicos municipales monitorizan el comportamiento de la cuenca alta, especialmente lo que llega desde Córdoba y Jaén, que es lo que determina las crecidas con horas de diferencia.

Actualmente, los pantanos están contribuyendo al caudal del río de forma controlada. Embalses como el de José Torán están desaguando unos 88 m³/s, lo que provocará que el río mantenga un "caudal creciente" en las próximas horas, pero dentro de los márgenes de seguridad. El Ayuntamiento mantendrá la fase de pre-emergencia activa como medida de prudencia para el seguimiento minuto a minuto del temporal, y se compromete a informar a la población de manera inmediata si los parámetros sufrieran algún cambio significativo.