Muere un hombre al caer desde el techo de una nave en Alcolea del Río

Un hombre ha fallecido este lunes en Alcolea del Río, tras caer desde el techo de una nave en el polígono industrial Canama de la citada localidad. El accidente se produjo sobre las seis y veinte minutos de la tarde, según informaron fuentes del servicio de emergencias 112. Este departamento activó a la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Éstos intentaron reanimar al hombre, e incluso se montó un dispositivo para trasladarlo en helicóptero hasta el Hospital Virgen del Rocío, según añadieron las fuentes del 112, que indicaron que la víctima tenía 70 años. Sin embargo, otras fuentes apuntaron que finalmente el hombre falleció antes de que se pudiera proceder al traslado de urgencia hasta el centro hospitalario.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las causas de este siniestro y cómo sucedieron los hechos. Los agentes realizaron una inspección ocular del cadáver y la nave en la que se produjo el accidente, hasta donde se desplazó la comisión judicial para ordenar el levantamiento del cadáver.

Es la segunda persona que muere al caer del techo de una nave en la provincia de Sevilla en menos de una semana, después de que el pasado jueves 29 de enero muriera un hombre de 55 años al precipitarse al vacío en un edificio del polígono PISA, en Mairena del Aljarafe. Un día antes, el miércoles 30, falleció otro trabajador de 21 años al que le cayó una placa encima en la zona de Palmas Altas, en Sevilla capital.