El padre del niño desaparecido de Morón empapela el pueblo con fotos de su hijo

Antonio Ángel Barroso Partida, el padre del niño desaparecido de Morón de la Frontera, empapeló este miércoles el pueblo con fotos de su hijo. Repartió hasta 5.000 copias de distintas imágenes del menor, Antonio David Barroso Díaz. En algunas de estas estampas podía leerse "Mamá, quiero volver a casa. Recuerda dónde me dejaste". Muchas de estas imágenes se difundieron por el barrio en el que vive la madre del niño, Macarena Díaz.

El motivo de esta acción del padre fue el cumpleaños de su hijo, que habría cumplido este miércoles 19 años. El niño, que padecía una encefalopatía y una discapacidad severa, permanece desaparecido desde septiembre de 2021, cuando la madre, que era la que tenía la custodia y se encargaba de sus cuidados, se marchó con él en un viaje errático por España.

La teoría más sólida que maneja la Policía apunta a que el niño murió antes de salir de Morón o en el viaje y que Macarena, en un brote grave de su trastorno bipolar, arrojó al niño a un contenedor de basura de Madrid. No se ha encontrado nada, ni siquiera la silla que el chico utilizaba para desplazarse. El juicio por este caso, considerado un homicidio imprudente, está previsto para el próximo mes de enero, pero la Fiscalía sólo pide para Macarena una pena de libertad vigilada, al aplicar la eximente completa de trastorno mental.

Recientemente, coincidiendo con el cuarto aniversario de la desaparición, Antonio Barroso ofreció una rueda de prensa en la que criticó que nadie buscara a su hijo. "Sobre mi hijo no se habla nada, nadie lo busca ni lo defiende. A mí nadie me ha informado nada en estos cuatro años", apuntó el padre del menor. "Siento impotencia y falta de información".