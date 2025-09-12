El caso del niño de Morón cumple cuatro años: "A mi hijo nadie lo busca"

El caso de Antonio David Barroso, el niño desaparecido de Morón de la Frontera, cumple cuatro años rodeado de incógnitas. El cuerpo del menor, que tenía 14 años en el momento de los hechos, sigue en paradero desconocido y no se ha hallado ni un sólo indicio, ni una sola pista, que ayude a localizarlo. Su madre, Macarena Díaz, asegura que lo tiró a un contenedor de basura en Madrid, en pleno brote de la enfermedad mental que padece. El padre, Antonio Barroso, ofreció este viernes una rueda de prensa en Morón de la Frontera para mostrar públicamente su indignación con el estado actual del caso y con que su ex pareja esté en libertad. Macarena será juzgada a partir del 9 de enero por un homicidio imprudente.

"Sobre mi hijo no se habla nada, nadie lo busca ni lo defiende. A mí nadie me ha informado nada en estos cuatro años", apuntó el padre del menor, que aseguró que ha tenido que irse a trabajar a otro pueblo porque Macarena viene a buscarlo. "Lo que busca es provocarme, ella se pasea libremente por el pueblo y viene a provocarme. He tenido que irme del pueblo, no hay derecho a esto", indicó Antonio Barroso.

El padre admitió que desconocía la enfermedad mental de su ex mujer, y se pregunta por qué la custodia de su hijo estaba en manos de ella. Fue su hija mayor la que le contó que Macarena padecía esta dolencia. Lo hizo el mismo 13 de septiembre, cuando ya se había marchado con Antonio David. "No entiendo por qué no me lo dijo antes, por qué ha protegido a su madre y no a su hermano. Yo llevo muchos años que no convivía con ella, no podía notar nada. Ella tenía una vida normal, nadie sabía que padecía un trastorno bipolar. Sólo lo sabía ella y su familia, y cuando iba a verlos me amenazaban", sostiene Antonio.

Este hombre pone en dudas los cuidados que Macarena ejercía sobre el menor. "Ella lo condenó a una cama y a una silla de ruedas, porque quien lo apuntó a fisioterapia fui yo". Antonio David era un menor altamente discapacitado y padecía una encefalopatía llamada síndrome de Lenox-Gastaut, que se manfiiesta en forma de ataques epilépticos frecuentes e intensos. El padre ha comparecido junto a su madre, María, y del portavoz de la familia, Luis Núñez.