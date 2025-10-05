Gines despide con récord de asistencia su 'Pará' más ambiciosa

Gines ha vuelto a superar sus propias expectativas. La 17ª edición de Una Pará en Gines, clausurada este domingo, se despide como la más multitudinaria de su historia. Hasta 80.000 personas han pasado por el renovado recinto del Cortijuelo Alto desde el jueves, consolidando este evento como una de las grandes citas del calendario nacional en torno al mundo ecuestre, la tradición y el medio rural.

Organizada por el Ayuntamiento y declarada Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía, esta edición ha marcado un antes y un después, tanto por la mejora de sus instalaciones, con la urbanización del entorno, nueva portada y carpa fija, como por su oferta ampliada de actividades, más de medio centenar, gratuitas y pensadas para todos los públicos.

“La Pará no para de crecer”, celebraba el alcalde Romualdo Garrido, quien valoró especialmente el impacto del evento en un municipio de menos de 15.000 habitantes y destacó la inversión de 800.000 euros ejecutada con apoyo de la Diputación para transformar el recinto en un espacio multifuncional disponible todo el año.

Durante cuatro intensas jornadas, Gines ha sido escaparate de las raíces andaluzas, combinando exhibiciones ecuestres, concursos morfológicos, doma, música, flamenco y gastronomía. Uno de los grandes focos de atención fue el Concurso Morfofuncional de Caballos de Pura Raza Española Ciudad de Gines, homologado por ANCCE y clasificatorio para SICAB, que coronó a Liberto Torreluna y Ariana AC de EDA como campeones, mientras que la Yeguada Entre dos aguas fue reconocida como mejor ganadería.

En el ámbito competitivo, también destacaron el Concurso Nacional de Yuntas y Carreteros, con la victoria de Raúl Beaumont Alcázar, el Concurso Nacional de Doma Vaquera, la Final de la Copa de Andalucía, el IV Campeonato de Andalucía de Volteo y el Concurso de Enganches de Tradición Memorial José Luis Vélez, de categoría internacional.

El Concurso Nacional de Cortadores de Jamón y las actividades de trenzado equino, esquilado de mulos y gymkhanas pusieron el acento en la cultura popular y gastronómica.

La Pará abrió con un espectacular desfile de moda, We Love Flamenco by La Pará, con más de 30 firmas del sector. A lo largo del fin de semana, miles de personas disfrutaron de conciertos como el de Laura Gallego o el grupo R.A.Y.A. Evolution, además de talleres, exposiciones y actividades infantiles, entre ellas mini clases de equitación, una granja didáctica y una Pará de Playmobil a escala. La presencia de la Guardia Real a caballo, exposiciones de capa diluida, burros andaluces o caballos PRE completaron una propuesta con enorme atractivo visual.

Con un balance “inmejorable”, en palabras del propio Ayuntamiento, Una Pará en Gines se consolida como un referente nacional del mundo ecuestre, la cultura rural y las tradiciones vivas, con un modelo de gestión que combina calidad, inclusión, sostenibilidad y promoción turística.