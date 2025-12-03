Reparado uno de los socavones que mantenían cortada la carretera entre El Castillo de las Guardas y Nerva desde la borrasca 'Claudia'

El socavón que ya ha sido arreglado, en el kilómetro 1,2 de la A-476.

La Junta de Andalucía ha terminado este miércoles las obras de arreglo de la carretera A-476, que comunica El Castillo de las Guardas con Nerva (Huelva), cortada desde hacía una semana para arreglar uno de los dos socavones detectados tras el paso de la borrasca Claudia.

El alcalde del municipio, Gonzalo Domínguez, ha informado a Efe de que el Servicio de Carreteras de la Junta de Andalucía ha terminado esta tarde las obras en el punto kilométrico 1.2, donde ya se ha ejecutado la capa de grava-cemento prevista en esta fase de la obra.

Las restantes intervenciones, que avanzan a muy buen ritmo, finalizarán en unas tres semanas, momento en el que se aplicará la capa de rodadura de asfalto fino en todo el tramo.

De esta forma, la carretera volverá a abrir al tráfico este mismo jueves, de modo que se recupera la entrada natural al municipio, aunque sigue sin estar comunicado con la provincia de Huelva al existir un segundo socavón cuyo arreglo requerirá unos tres meses de obras.

El alcalde, en cualquier caso, ha recordado que la zona aún no cuenta con el asfalto definitivo, por lo que permanecerá debidamente señalizada.

Domínguez ha agradecido la celeridad "y el buen trabajo" realizado por la empresa adjudicataria y por el propio Servicio de Carreteras, que permiten que esta mejora llegue justo antes del puente de la Constitución, lo que "facilitará la movilidad y los desplazamientos de los vecinos".