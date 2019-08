Dos robos en poco más de un mes en el colegio de Marinaleda

La Guardia Civil está investigando la autoría de dos robos que se han producido este verano en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Encarnación Ruiz Porras, el único que existe en Marinaleda.

El primero de los asaltos se produjo el sábado 6 de julio y el segundo, el domingo 11 de agosto.

Los responsables del centro interpusieron denuncias ante la Guardia Civil, que ha confirmado que hay una investigación abierta, aunque por el momento no se han producido detenciones.

Los ladrones actuaron, en ambos casos, de forma muy parecida: entraron en el centro por la tarde y con la cara cubierta.

Dejaron numerosos destrozos. Aunque lo que buscaban, principalmente, eran los aparatos de aire acondicionado con los que contaba el colegio y que han sido arrancados de cuajo.

También se han llevado proyectores, aparatos de 'home cinema' y ordenadores. En su registro, provocaron daños en diverso mobiliario del centro, como puertas, ventanas, mesas o armarios.

Todo apunta a que accedieron a las instalaciones cortando y abriendo hueco por la reja de una de las ventanas.

Marinaleda sigue siendo el único municipio de la provincia de Sevilla que no cuenta con Policía Local, algo a lo que no está obligado dada su población, aunque muchos vecinos creen que, aunque el número de agentes que pueda permitirse el municipio no garantiza que hechos como estos no se produzcan, al menos tendría efecto disuasorio en algunos casos.

Tras estos asaltos, el grupo Avanza Marinaleda-Matarredonda, con cinco concejales, presentó el 21 de agosto por registro del Ayuntamiento un documento en el que solicita conocer las medidas que está adoptando para "paliar y prevenir" la situación de inseguridad y ante lo que considera una "oleada de robos" en edificios públicos.

A estos robos en el CEIP Encarnación Ruiz Porras se suma otro que se ha producido, también durante este verano, en el centro de salud de Matarredonda.