Tomares agota los dorsales de su X Carrera Solidaria Contra el Cáncer, que se celebrará este domingo, 27 de octubre

Tomares se vuelca con la X Carrera Solidaria contra el Cáncer “Ciudad de Tomares” que se celebrará este domingo, 27 de octubre. Cuando faltan dos días para que termine el plazo de inscripción, Tomares ha agotado ya todos los dorsales (solo queda disponible el dorsal 0). 775 personas en total (525 adultos y 250 niños) correrán contra el Cáncer en Tomares para recaudar fondos.

Esta competición de 10 kms, que se ha convertido en toda una tradición en Tomares, en su décima edición destinará todo lo recaudado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entidad de vital ayuda para el apoyo la investigación y la atención a los afectados por esta enfermedad y a sus familiares.

La X Carrera Solidaria “Ciudad de Tomares” 2024 contra el Cáncer fue presentada el pasado 14 de junio, por el alcalde de Tomares, José María Soriano, el Presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Sevilla, Jesús Maza, la Presidenta de la AECC, en Tomares, Concha Rodríguez Herrera, y el presidente del Club Maratón Tomares, Ricardo Dos Santos.

Organizada por el Ayuntamiento de Tomares y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en colaboración con el Club Maratón Tomares, la Hdad. del Rocío, la Hermandad Sacramental, el Restaurante Puerto Tomares, A las Dos y Pico, Floristería María Luisa, Molino La Nava, Hyundai Automoción Aljarafe, el Grupo Q, Deporte Manía, Grupo BC, el Centro Comercial San Juan de Aznalfarache, Biba (tienda de bolsos), Diablo se ha Escapado y DJ Mario, tendrá como objetivo recaudar fondos para conseguir que en 2030 el índice de supervivencia de los pacientes de cáncer sea superior al 70%, todo un reto, y seguir prestando servicios de apoyo y acompañamiento a las personas que sufren cualquier tipo de cáncer y a sus familias.

Detalles de la carrera y numerosos regalos.

Con salida de la puerta del Ayuntamiento de Tomares (C/ de la Fuente, 10), la competición se disputará en diferentes categorías: Master B (a partir de 50 años), Master A (a partir de 35 años), Senior (hasta 35 años), Inclusiva y Sub 20 – Sub 18 (2005-2008), que correrán 10 km, y comenzarán a las 10 horas de la mañana. Las categorías Sub 16 (2009-2010) y Sub 14 (2011-2012) correrán 1.950 m y saldrán a las 11:45 horas. La categoría Sub 12 (2013-2014) correrá 1.650 metros y saldrá a las 12:15 horas. Y la categoría Sub 10 (2015-2016), los más pequeños, que correrán una distancia de 1.250 metros, con salida a las 12:45 horas. Todos los recorridos tendrán la meta en la Avda. Blas Infante, junto al Parque de Los Jardines del Conde.

Habrá Premios para el Club más participativo, el Centro Escolar más participativo, y el Mejor atleta local masculino y femenino.

Diablo se ha escapado y DJ Mario animarán la convivencia en Los Jardines del Conde

Gran fiesta del deporte, en la que se espera una gran animación. La carrera finalizará con una gran convivencia con todos los participantes en los Jardines del Conde del Ayuntamiento, que estará ambientada con Diablo se ha escapado y DJ Mario.

Inscripción abierta hasta el día de la carrera para adquirir el Dorsal 0:

Si no avanzamos en investigación, se prevé que para el año 2030, 21.6 millones de personas serán diagnosticadas de cáncer en el mundo, de las cuales, más de 330.000 lo serán en España. ¡Reduzcamos esta cifra! Todas aquellas personas que deseen colaborar con una buena causa aportando un donativo, pueden adquirir el dorsal 0 hasta el mismo día de la carrera (a fecha de hoy, 23 de octubre, llevamos 111 dorsales 0), en el siguiente enlace: https://gesconchip.es/app/prueba/inscripcion/x-carrera-solidaria-ciudad-de-tomares-contra-el-cancer

Los tracks con los recorridos pueden consultarse en: https://gesconchip.es/app/prueba/informacion/x-carrera-solidaria-ciudad-de-tomares-contra-el-cancer