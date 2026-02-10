Vuelven los vecinos desalojados en El Palmar de Troya tras el paso del temporal

Tras varios días de incertidumbre, los aproximadamente 15 vecinos de El Palmar de Troya desalojados ya han podido regresar a sus hogares para valorar los daños causados por el reciente temporal. Los residentes de la parcela de Troya y el Llano del Arroz fueron evacuados de manera preventiva debido a la inundación de los caminos de acceso por el desbordamiento del arroyo Salado. Ahora, con el agua retirada de las zonas afectadas, los primeros vecinos han comenzado a regresar a sus viviendas.

A pesar de esta mejora, aún hay cuatro personas que no pueden retornar a sus hogares debido a las condiciones del terreno y la persistencia de algunos problemas en las rutas de acceso. El alcalde, Juan Carlos González, ha subrayado que el municipio "está regresando a la normalidad" y ha adelantado que se está llevando a cabo una valoración de los daños materiales para poder solicitar ayudas a las administraciones correspondientes.

Este lunes, el Ayuntamiento de El Palmar de Troya ha decidido rebajar el Plan de Emergencias Municipal a fase de Preemergencia tras el descenso del caudal del arroyo Salado, que había alcanzado niveles críticos debido al desembalse de Torre del Águila.

Por otro lado, en Lora del Río, también afectada por las lluvias, los 50 vecinos evacuados de la zona de El Calerín pudieron regresar a sus viviendas después de que los técnicos revisaran la seguridad de las zonas afectadas. Durante estos días de emergencia, se ha mantenido un puesto de mando avanzado en El Palmar de Troya, donde han trabajado coordinadamente técnicos del 112, la UME, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Autonómica y el propio Ayuntamiento.