El XVII Tomate Air Meeting de Los Palacios y Villafranca regresa del 19 al 21 de septiembre

El esperado Tomate Air Meeting, que este año celebra su décimo séptima edición, volverá a llenar los cielos de Los Palacios y Villafranca con espectaculares vuelos acrobáticos y aeromodelismo de gran escala. La cita, organizada por el Club Radio Control Los Palacios en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento, tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre en la pista de vuelo del club, ubicada detrás del IFAPA, en la antigua Escuela de Capataces.

La presentación oficial del evento se realizó en la sede de la Delegación Municipal de Deportes, con la participación de la delegada Chari Parejo, acompañada por miembros del club organizador, entre ellos su presidente, Jesús Perea.

Durante el fin de semana, más de 50 pilotos procedentes de distintos clubes del país ofrecerán una variada programación de exhibiciones aéreas. Los asistentes podrán disfrutar de vuelos de aeronaves civiles, aviones de guerra, acrobacias, helicópteros, turbinas a reacción, reactores y modelos de gran escala.

Como es tradición, el tomate de Los Palacios será uno de los grandes protagonistas del encuentro. Todos los pilotos recibirán como obsequio una degustación de platos elaborados con el célebre "bombón colorao", producto estrella de la huerta palaciega. Además, se habilitará una barra para que el público pueda saborear distintas preparaciones con este reconocido tomate.

El Club Radio Control Los Palacios, fundado en 1993, cuenta actualmente con una veintena de socios activos. Sus instalaciones, situadas junto a la antigua Escuela de Capataces, son punto de encuentro habitual los fines de semana para los amantes del aeromodelismo. Una afición para todas las edades.

La delegada de Deportes, Chari Parejo, destacó la importancia de esta cita: “se trata de un evento muy esperado, un encuentro con un club con muchísima solera, en el que se puede disfrutar de un gran compañerismo, del espectáculo de las exhibiciones y del ambiente único que se genera. Desde el Ayuntamiento trabajamos codo con codo con el club para que todo esté en las mejores condiciones posibles”.

El XVII Tomate Air Meeting promete un fin de semana inolvidable para aficionados y visitantes, uniendo deporte, pasión por el aeromodelismo y la mejor gastronomía local.