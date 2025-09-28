Los 21 futbolistas que han jugado en Betis y Osasuna: la 'Ley del Ex' puede aparecer en la Cartuja

En la noche de este domingo 28 de septiembre Betis y Osasuna se ven las caras en la jornada número 7 de LaLiga EA Sports. Ambos equipos quieren conseguir tres puntos que le ayuden a conseguir subir algunos puestos en la tabla clasificatoria. Para los locales, el choque es de vital importancia ya que hacerse fuerte en el estadio de La Cartuja es una obligación para aspirar a la zona alta de los puestos europeos. En este partido estarán algunos futbolistas que han jugado en el Betis y que ahora mismo están en las filas del equipo de Pamplona y al contrario, jugadores que vistieron la elástica rojilla y hoy defienden la verdiblanca.

En el vestuario de Alessio Lisci se encuentra el canterano heliopolitano Raúl García de Haro, que no será extraño que contase con varios minutos esta noche. Por otro lado, en las filas de Manuel Pellegrini se encuentran nombres como Chimy Ávila (que no parece probable que tenga demasiada participación) y también Ez Abde (que apunta a titular). Al margen de ellos tres, a lo largo de la historia otros 18 futbolistas han vestidos las dos camisetas en distintas épocas.

Abde es derribado por Aramburu en el arranque del partido. / Antonio Pizarro

De Vidakovic a Sergio León

La participación del serbio con el Betis sobrepasó los 120 partidos (124, para ser exactos) mientras que con Osasuna tan sólo disputó 19 encuentros tras dejar el combinado verdiblanco. Otro futbolista recordado en La Palmera con mucho cariño es Sergio León, que jugó 60 partidos con la elástica andaluza y 36 con la rojilla. Damià Abella (79), Álvaro Cejudo (81), Fernando (64), Javi García (63) y Nélson (81), fueron otros de los que compartieron las dos entidades y superaron, en el caso de la bética, los 60 partidos oficiales.

En la década de los 90 destaca Óscar Arpón con 22 encuentros con el Betis y 19 con Osasuna como uno de los que menos participación tuvo, acompañado por Digard, Manu Herrera, Jara, Juanlu, Sunny, Fausto Tienza, que no superaron la veintena de encuentros como verdiblancos.

Abde corre hacia Brasanac tras marcar en la prórroga. / EFE

Brasanac, un buen recuerdo sobre todo en Pamplona

No tuvo fortuna Darko Brasanac en su paso por el Real Betis Balompié. Fueron solo 26 partidos en los que anotó un gol y dio una asistencia, pero su recuerdo en Pamplona sí perdurará bastante. En total, 121 partidos con la elástica rojilla en los que anotó seis goles y dio cuatro asistencias. En ambas entidades, eso sí, desarrolló su fútbol con un trabajo incansable y una profesionalidad top.

Otros futbolistas como Cedrick Mabwati, José Mari, o Roversio también sobrepasaron la veintena de partidos como béticos.