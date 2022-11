Aitor Ruibal: "El partido era importante para el derbi del domingo"

Aitor Ruibal fue el protagonista estelar del partido ante el HJK Helsinki que puso la guinda a la gran fase de grupos de la Europa League que ha realizado el Betis. El atacante catalán rubricó un partido intrascendente clasificatoriamente poniéndole brillo con dos goles, el primero de bellísima factura.

"Cuando las cosas son más difíciles parece más fácil, porque tienes que reaccionar muy rápido y no tienes tiempo de pensar. Piensas rápido, te van viniendo jugadores y luego el tiro entra por la escuadra... Redondo", explicó ante las cámaras de GOL Play la excepcional jugada del 1-0, una acción con las que sueña cualquier aficionado.

El atacante catalán destacó la importancia del triunfo en un partido que a ratos pareció un amistoso. "El partido de hoy era importante no sólo por acabar bien la Europa League sino por el partido del domingo. Tenemos que competir para que la gente se venga arriba y para poder sacar nosotros los tres puntos", dijo el futbolista de 26 años.

El jugador reconocía que los dos goles le vienen muy bien en el plano particular. "Me hacía falta una alegría así, estoy contento no por mí, sino por el equipo, que está haciendo un temporadón. Estamos jugando muchos partidos pero el equipo compite en todos los campos. Ojalá que vengan más cosas".

Y sobre su polivalencia, ya que empezó de extremo y terminó de lateral, dijo: "Yo lo único que quiero es jugar, me da igual dónde. Sí que prefiero arriba, evidentemente, pero donde el míster me ponga allí rendiré".

Mientras hablaba Ruibal, el Betis festejaba con la afición el triunfo, preparando ya el derbi: "La victoria de hoy es esto, es la gente, meterla a tope porque el domingo la necesitamos mucho".