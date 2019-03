Un aviso al Barcelona

El Betis tiene puestos los cinco sentidos en el encuentro ante el Barcelona. En el vestuario bético son conscientes del golpe de autoridad que darían, en el grupo de aspirantes a la cuarta plaza, si son capaces de doblegar a los azulgrana, una victoria que pondría fin a la sequía del cuadro de Heliópolis en su estadio ante un rival al que no gana desde hace casi once años cuando, a finales de marzo de 2008, remontó dos goles tempraneros de Eto’o y Bojan mediante un doblete de Edu y un tanto de Juanito que llevó el delirio a los aficionados béticos presentes aquella noche en el recinto de la Palmera.

Durante este tiempo, el Barcelona perdió (3-1) en otra ocasión en el campo del Betis, pero fue en la Copa 2010-11 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa 2010-11 y finalmente no tuvo consecuencias. El balance global de los 52 partidos de Liga dirimidos por verdiblancos y barcelonistas en tierras hispalenses arroja un balance favorable al Barcelona, que ha ganado en veintidós ocasiones frente a las dieciséis victorias del Betis y los catorce empates habidos. Pero ahora, el Betis de Quique Setién quiere repetir lo que ya hizo en la primera vuelta, ganar (3-4), ante un oponente que desde entonces no ha vuelto a perder en la Liga.

Y así lo dejó ayer claro el preparador cántabro en la rueda de prensa previa al choque de mañana en el Benito Villamarín: "Siempre es posible, a veces en el fútbol se rompe la lógica. Viendo las cosas con perspectiva, el Barcelona es casi infalible, pero en la primera vuelta ganamos. Ahora llega en un gran momento y la realidad es que es un equipo muy poderoso, con grandes futbolistas, pero no es infalible. Las pocas opciones de ganar que tengamos, las vamos a aprovechar. Estamos convencidos de que podemos dar otra sorpresa importante en este partido".

Setién tiene muy presente el partido de la primera vuelta y a pesar del potencial de Messi, confía en que sus pupilos puedan ofrecer un nivel alto como en aquella ocasión: “El Barcelona es el compendio de grandes futbolistas, llevándose la palma Messi. No necesita de un contexto bueno en cuanto a juego o posibilidades, sino que él sólo puede desequilibrar y ganar un partido. Esto lo lleva demostrando un montón de años. Pero el Barcelona también es un gran equipo sin Messi. Es verdad que tienes centrarte en este jugador porque es el que marca las diferencias. Nosotros tenemos que dar muy buena versión de nosotros mismos. Se depende del rival, pero hemos hecho muchas veces las cosas bien, como en el Camp Nou. Tenemos que intentar repetir ese control y esa efectividad”.

Además, el preparador cántabro analizó cómo podría ser un encuentro entre dos equipos que suelen apostar por tener la posesión de la pelota: "El Barcelona es un equipo que maneja muchos registros que nos gustan mucho. Algunos los manejamos, pero en menor medida. Jugar con el Barcelona nos permite defender con el balón. Si conseguimos eso, son momentos de tranquilidad. La realidad es que no se prepara ni más ni menos. Los mecanismos que tenemos son para tener el balón con todos los equipos. Todo dependerá de la agresividad que tengan y de su efectividad. Creo que el equipo está bien, con confianza. Defender con el balón puede ser un punto importante para llevar el partido al sitio que queremos".

Todo, con el objetivo de que el Betis consiga un triunfo de cara al objetivo de volver a entrar en Europa, con la cuarta plaza siempre presente en Setién: "Yo siempre creo que vamos a tener posibilidades y creo que va depender del punto de lucidez que tengan los jugadores para dar lo máximo. Que estemos teniendo acierto de cara a gol y que seamos sólidos en defensa. Necesitamos ser un poco más incisivos con la portería contraria. El ejemplo es lo del otro día en Vigo. Y esto no es meter presión a mis delanteros, esto es cosa de todos. Los centrocampistas y los defensas también pueden acertar cuando llegan. Llegamos muchísimas veces pero nos cuesta encontrar el camino del gol".