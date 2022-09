Cordón: "Juanmi será nuestro fichaje estrella en invierno"

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club, tratando temas importantes de la actualidad verdiblanca. Y en cuanto a los jugadores que están en la enfermería espera que Juanmi regrese tras el Mundial con la apertura de la ventana de fichajes en enero.

Estado de Juanmi

Lo tenemos ya desde la semana pasada trabajando. Se operó y rápidamente empezó a trabajar. Cada día es un día menos. Después del Mundial lo tendremos otra vez. Hay que ser positivos. Será nuestro fichaje estrella en el mercado de invierno.

Regreso de Fekir

"En principio ya para esta semana tendremos a Fekir. Para nosotros todos los jugadores son importantes. Lo que queremos es que todo estén disponibles".

No se notan las bajas

"Se ve que Manuel siempre es mucho en las competiciones de hacer cambios y tener el equipo oxigenado, por eso da minutos a todos. Por eso es necesario tener una plantilla amplia, que todos estén disponibles para jugar en cualquier momento. Entre quien entre da la talla".

Pellegrini

"El otro día fue su cumpleaños, hubo una fiesta sorpresa. Yo miro todo y cada vez que miro la prensa resulta que siempre bate récords. Esta batiendo todos los récords posibles del Betis. Muy feliz y muy contento. Pero sobre todo de que el club siga creciendo y mejorando".

Internacionalidad de Borja Iglesias

"Estoy feliz por el hecho de que vaya cualquier jugador del Betis con la selección de su país. Con Borja, muy contento de que haya ido. Se lo merece. Es un jugador que trabaja muy bien. Sé su ilusión y estoy convencido que ahí tiene un pedacito de cada uno de sus compañeros".

Mantener el bloque campeón

"Siempre es algo que venimos diciendo. Una vez que tienes un bloque, con unos jugadores involucrados con el club y con el proyecto del equipo, contentos con su profesionalidad, a partir de ahí son pequeños retoques. Es fundamental que las cosas que hagamos sean muy específicas y determinadas, donde haya una necesidad, cubrirla, y eso hacemos en cada mercado".

Salida de Bartra

"Al final ha habido ofertas por bastantes jugadores del Betis, pero no las consideramos adecuadas. El mercado estaba a la baja. Al final, cuando llegan las ofertas dependen de muchas situaciones: de los agentes, de tu club, del otro club, del jugador... Muchos parámetros se tienen que alinear. Nuestra idea era mantener el grupo siempre. En el caso de Bartra sí se pusieron de acuerdo todas las partes y se produjo esta situación y todos felices. No estamos en disposición de malvender. No teníamos esa necesidad".

Calendario

"Partido a partido. Vamos al objetivo más lejano, que es ver cómo llegamos al parón de noviembre. Todos lo que queremos es ver a nuestro equipo y verlo ganar, pero verlo cómo afronta cada partido, con esa ilusión, ese compromiso y el hambre con el que lo afronta. Esas tres cosas tenemos que conservarlas y vamos a seguir dando muchas alegrías".

El día a día de un director deportivo

"Es un poco la guerra particular que tengo. Cambiar la imagen de lo que es un director deportivo. Sólo el tema de fichajes no es, sino lo que menos es. El director deportivo al final son muchos días y tiene que manejar muchas situaciones. Crear esa filosofía y ese trabajo en valores que todo el mundo esta viendo en el Betis. Todo el mundo quiere venir aquí porque tenemos un buen ambiente y es un club muy atrayente para todo el mundo. No es la buena labor sólo del director deportivo, es el club, si el Betis va bien es una labor de todos. Aquí vamos todos en el mismo barco. No me siento el vértice, soy uno más".

Jugar la Champions

"Nosotros tenemos que ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento. Puedes tener una lesión, el estado de ánimo de un jugador... Cada día que pasa un entrenamiento ha pasado un reto más. Vamos con esta vorágine, plantearse objetivos a tantos meses me produce escalofríos. Mejor tranquilos y hacer las cosas bien. Tenemos que tener ilusiones altas, y la mía es ganar el próximo partido en Vigo".

La cantera

"Es el futuro de cualquier club. Tienes que contar con jugadores que llegues al primer equipo, que generen posibilidad de rendimiento a largo plazo o ventas que te llenen de beneficios. El Betis, con pocos medios a nivel de campos de fútbol, ha logrado mucho estos años. Lo que sí decimos es que el Betis, con la nueva ciudad deportiva, tiene que ser una universidad del fútbol. Que con tantos campos multipliquemos el número de jugadores que salgan no al Betis sólo, sino también al mundo profesional en otros lugares tras haber pasado por el Betis".