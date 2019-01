Diego Lainez: "Quiero jugar en otro nivel y ganar muchas cosas con el Betis"

El Betis hizo oficial anoche el fichaje de Diego Lainez, después de que Lorenzo Serra Ferrer, acompañado del director general, Federico Martínez Feria, se desplazase a México para cerrar la contratación de la joven promesa del América mexicano. El Betis se impuso en la puja al Ajax, el otro club que intentó hasta última hora la contratación de Lainez, quien llegará a Sevilla durante el fin de semana acompañado de sus padres y de sus representantes. El precio de la operación estará en torno a los 15 millones de euros por el 80% del pase.

"La afición tiene mucho que ver en que me haya decidido por el Betis, cómo impulsa al equipo. Es algo muy bonito que me han transmitido. Sabemos que el Betis es un gran equipo, en el que también está Andrés (Guardado). Estoy muy contento por ello", señaló el jugador en una entrevista con el medio mexicano TDN. "El contrato es hasta 2024, es un sueño que yo tenía y se está cumpliendo", añadió Lainez sobre su vinculación con la entidad verdiblanca, que también ha hecho un esfuerzo económico importante para cerrar su fichaje.

"La clave será el trabajo, es lo que te va a dar la regularidad. Voy allá a ganarme un puesto, con la humildad de siempre. Soy una persona de retos, de metas, voy a luchar por hacerme un nombre allá, por ganar cosas importantes. Lo voy a dejar todo, soy una persona que quiero más en todos los aspectos. Quiero jugar en otro nivel, quiero ganar con el Betis muchas cosas. Es un gran club, me lo han hecho saber, y con jugadores de calidad", manifestó el zurdo, que mostró sus ganas de ponerse ya a las órdenes de Quique Setién: "El sentimiento que tengo es que ya quiero estar allá, ya quiero jugar y competir, conocer el equipo. Es algo muy bonito. Yo voy a competir al primero equipo, va a depender de mi trabajo dentro y fuera del campo. Va a depender de mí lo que vaya a hacer en el Betis. El viaje está por definir, los exámenes médicos los haré el domingo o el lunes, no hemos hablado todavía de eso. Hace apenas unas horas que se cerró todo".

Además, Lainez también tuvo palabras de agradecimiento para el América, el club que lo hizo debutar con apenas 17 años. "Tengo mucha alegría, pero a la vez sentimientos encontrados por irme del club que me formó desde muy chico. Estoy muy agradecido, siempre me ha abierto las puertas. Ganar el campeonato ayudó, yo no me iba a ir de aquí sin ser campeón, era un sueño que tenía desde niño. Me voy de la mejor manera. Algún día voy a regresar acá, es el club que me vio crecer. A la afición le agradezco la confianza que me dieron, el campeonato que conseguimos también es gracias a ellos. Ahora voy a otro continente, a otro país a poner el nombre de México en lo más alto y a dar lo mejor", indicó la joven promesa mexicana