Fekir: "Tuve contactos con el Sevilla, pero ya lo tenía muy avanzado con el Betis"

Tras el acto de presentación con Ángel Haro y Alexis Trujillo, Nabil Fekir ha ofrecido su primera rueda de prensa como jugador del Betis, en la que ha señalado que sí recibió una oferta del Sevilla, pero que quiso mantener su compromiso con el equipo verdiblanco. "Tuve contactos, pero ya lo tenía muy avanzado con el Betis", ha expresado el francés, al que no le asusta la responsabilidad de ser un líder del equipo. "Ya lo era en el Lyon", ha afirmado Fekir, que tiene el reto de volver a Europa con el Betis: "Ése es el objetivo y vamos a hacer todo para conseguirlo".

Aportar

"Voy a tratar de aportar mi experienca y mi técnica. Sé que el fútbol español es distinto al francés, pero voy a trabajar al máximo"

Elección del Betis y llamada del Sevilla

"Sí, es verdad, tuve contactos con el Sevilla pero ya lo tenía muy avanzado con el Betis. HE querido respetar la palabra que había dado, todas las personas del Betis habían sido muy correctas conmigo".

Afición

"La he sentido ya desde el aeropuerto, he tenido muy buena acogfida. Cuando voyu andadado veo camisetas del Betis y siempre me dicen algo".

Ganga del verano

"No es mi problema, elegí el Betis, todo lo demás fue cosa de lo spresidentes. Estoy muy contento y deseando de empezar la temporada".

Dejar Lyon

"Va a ser un gran cambio, llevaba ocho años jugando en el Lyon. Era el momento de cambiar, de probarme en otra liga y otro equipo. Ya veremos".

Presencia de su hermano

"Para mí también ha sido algo positivo, salió naturalmente en la negociación. Empieza en el segundo equipo, pero confiamos en su calidad y que pueda llegar al primero".

Líder

"Ya en Lyon era el líder, pero aquí hay jugadores que llevan mucho tiempo. Voy a ser uno más, pero con toda la ambición del mundo".

Betis

"Me acuerdo, es un club emblemático, ya lo conocía de antes. Otra vez voy a jugar en este estadio, con este público que es muy pasional. Esperemos que vaya bien".

Estado físico

"Hemos trabajado bien, mucho en la parte físico, esperamos llegar bien al inicio del campeonato".

Lo Celso

"Es un gran jugador, que parece que tiene propuestas. Me gustaría que se quedara como gran jugador que es, pero no entro a valorar".

No jugar Europa

"Es triste, pero hay buenos jugadores y el objetivo es volver y lo vamos a hacer todo para conseguirlo".