Guido Rodríguez, el 'Jefecito' del Betis

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, le da mucha importancia en su idea de juego a la figura del 5 argentino. Ese futbolista que juega por delante de la zaga para aportar más seguridad defensiva y equilibrio al centro del campo, y en el caso de los verdiblancos esa función la realiza Guido Rodríguez, que convenció al Ingeniero desde un primer momento por las semejanzas que el chileno le ve con respecto a un jugador muy de su gusto, Javier Mascherano (apodado futbolísticamente como Jefecito).

El técnico del conjunto de Heliópolis tiene en una alta estima al ya ex futbolista argentino, cuyas cualidades ve reflejadas en Guido, que bien podría definirse como el Jefecito de un Betis en el que se ha convertido en una pieza fundamental por todo lo que aporta en el terreno de juego en cuanto a entrega, ambición y la lucha. Aspectos muy importantes para el preparador nacido en Santiago de Chile dentro de su forma de entender el fútbol.

Liderazgo "Tanto Javier como Guido tienen algunas limitaciones técnicas, pero las reemplazan con entrega; son líderes absolutos para copiarlos"

El nexo común entre Mascherano y Guido Rodríguez es River Plate, club en el que ambos se formaron y con el que llegaron a dar el salto al fútbol profesional. Todo comenzó en la etapa en la que Pellegrini dirigió al Millonario (temporada 2002-03). Entonces, el chileno decidió sacarlo de las categorías inferiores para hacerlo debutar en la élite del fútbol argentino el 3 de agosto de 2003 en un partido que River Plate ganó en su estadio a Nueva Chicago (2-1) y en el que jugó los minutos finales. Era tal la valía de Mascherano para Pellegrini que éste no dudó en hacerlo regresar del Mundial sub 20 de Emiratos Árabes para que jugara el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana de 2003 ante Cienciano, después de que en la ida, en el Monumental, el partido acabara con empate a tres. En la vuelta, el equipo peruano ganó 1-0 y se llevó el título.

Pero la relación entre Pellegrini y Mascherano no quedó ahí, y en la etapa del entrenador del Betis en China, en el Hebei Fortuna, apostó por el argentino, que se convirtió en un pilar importante. "Mascherano es un líder y me interesa mucho que venga", dijo Pellegrini días antes de la llegada de Mascherano. Y precisamente esa capacidad de liderazgo, de darlo todo en el campo, de suplir con carácter y garra ciertas limitaciones técnicas en el manejo de la pelota, es la que destaca también el Ingeniero sobre Guido, en quien ve un reflejo de las características de Mascherano.

Ejemplaridad "No podemos pretender que Guido sea Busquets; uno sabe lo que puede dar, es un ejemplo de jugador que da siempre lo máximo"

"Hablábamos de la exigencia de un técnico hacia los jugadores, y todos tenemos un techo, que existe. No podemos pretender que Guido Rodríguez sea Busquets. Tiene sus características, uno sabe lo que puede dar. Es un ejemplo de jugador que da en los partidos lo más cercano a su máximo. Eso se transmite, una serie de factores de personalidad dentro del campo. Eso mismo lo tiene que aprender Paul, que tiene unas condiciones técnicas altísimas, y lo tienen que aprender otros jugadores, que es dar el máximo. En mi carrera he tenido la fortuna de dirigir a muchos jugadores de una calidad altísima, esa exigencia fuera de los grandes, como es Cristiano, no se la he visto a nadie como a Javier Mascherano. No hay entrenamiento que haya entregado todo, hablando, exigiendo, con equivocaciones... Tanto Javier como Guido tienen algunas limitaciones técnicas, pero las reemplazan absolutamente con entrega, con personalidad, son líderes absolutos para copiarlos. ¿Cuál es el mejor jugador de fútbol? Ese tipo de jugador. Guido, que también es de River, habrá tenido la oportunidad de ver mucho a Mascherano, que tuve la fortuna de hacerlo debutar en River, llevarlo a China a mi equipo, de haber jugador contra él muchas veces, es un líder dentro y fuera del campo de lo que es la vida de un futbolista profesional", comentó a este diario el técnico bético dentro de su extensa entrevista. La mejor prueba, sin duda, de que Guido es en el campo de juego el Jefecito del Betis.