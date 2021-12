Betis, el reloj eterno de Joaquín

El Betis afronta la llegada del 2022 con retos bonitos por delante, como la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones y la pelea por llegar lo más lejos posibles en la Copa y en la Liga Europa, con el ambicioso sueño de tocar plata, y de eso quiere ser partícipe el capitán verdiblanco, Joaquín.

El portuense, que muy posiblemente ponga fin a su carrera una vez concluya la presente campaña, quiere lograr objetivos importantes, y para ello, pese a la poca participación que viene teniendo, en comparación con temporadas anteriores, sigue siendo un pilar importante dentro del vestuario bético y continúa aportando cosas interesantes cada vez juega, ya que sigue sintiéndose futbolista, trabaja como uno más en el día a día y no pierde nunca la sonrisa, aunque alguna vez haya torcido el gesto cuando le ha tocado entrar para jugar poco tiempo (como se vio en el primer derbi de la presente temporada) o no tenga las oportunidades de jugar que él considera oportuno por parte de Manuel Pellegrini, con el que mantiene, eso sí, una excelente relación. De hecho, alguna vez han bromeado juntos públicamente –memorable la rueda de prensa previa al partido ante el Celtic en el Villamarín– sobre esa escasez de tiempo de juego de Joaquín sobre la hierba, donde se sigue sintiendo muy cómodo y donde sigue recibiendo el reconocimiento de los aficionados al fútbol en general.

Hasta el momento, Joaquín ha disputado nueve encuentros de Liga (108 minutos, una asistencia), 6 de Liga Europa (397 minutos), 2 en la Copa del Rey (2 goles y 2 asistencias en 151 minutos), de ahí que quiera jugar más, aportar ese fútbol que todavía lleva dentro, esa ilusión que mantiene viva y que lo hace ir a entrenar como cuando lo hacía en sus inicios en el fútbol profesional y sin pensar demasiado en esa cuenta atrás a la hora de colgar las botas. "Ya, lo que pasa es que al final con 40 años... El otro día jugué con niños que cuando debuté no habían nacido y digo 'aquí ya estoy sobrando'. Me gustaría disfrutar de lo que me queda, seguramente éste sea mi último año, que sea un año bonito, que podamos estar en Europa otra vez", comentaba recientemente Joaquín en un acto de Marca en Sevilla sobre su futuro, consciente de su situación dentro del equipo.

"Hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji... Yo no quiero estar por estar y acomodarme. Sé que mi papel es el que es, tengo que saber mi rol y mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista, pero siempre y cuando sepa que soy uno más y que personalmente me exijo a mí mismo para ser importante", declaraba Joaquín también durante estos meses de competición, en los cuales su rendimiento siempre ha sido positivo para Pellegrini. "Lo grave de Joaquín sería que se conformara con jugar 15 minutos. Es la mentalidad que le ha permitido estar a esta edad siendo competitivo. Esa autoexigencia es muy positiva para el plantel. No hay ningún problema para mí", comentó el chileno entre risas coincidiendo con el capitán bético en la sala de prensa en esa previa citada anteriormente antes del Betis-Celtic.

Así, muy probablemente, el beticismo puede estar ante los últimos meses de competición de Joaquín, que quiere despedirse logrando cosas importantes aprovechando esta cuenta atrás con la elástica verdiblanca en el reloj eterno de Joaquín.