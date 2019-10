El Betis dio a conocer ayer una noticia nada halagüeña para los verdiblancos, una importante lesión de William Carvalho. En una breve nota en su web oficial, la entidad de Heliópolis dio a conocer que el parte médico del futbolista portugués: "William Carvalho fue liberado por la selección de Portugal el pasado jueves debido a unas molestias en la región lumbar. El centrocampista luso ha sido evaluado por los servicios médicos del Real Betis Balompié, que han diagnosticado una hernia disco lumbar L5-S1 reactiva. La valoración de la lesión queda pendiente de una valoración por parte del especialista correspondiente".

Así, hasta que William Carvalho no sea atendido por un médico que trate este tipo de lesiones no se podrá conocer el tiempo exacto de baja que, según fuentes médicas, requerería, en principio, de un tratamiento conservador que duraría entre 8 y 12 semanas para ver si existe una evolución positiva. Todo, con el fin de no tener que acudir al siguiente paso, pasar por el quirófano.

Carvalho está a la espera der ser evaluado por una especialista en este tipo de lesiones

Carvalho se lesionó el pasado jueves 3 de octubre en el sóleo de su pierna derecha y fue baja con el conjunto heliopolitano en el partido que disputó al día siguiente frente al Eibar, aunque se marchó con la selección de Portugal para quedar concentrado el pasado lunes con una lesión en el sóleo. Allí, después de un análisis exhaustivo de la Unidad de Salud y Desempeño de la Federación Portuguesa de Fútbol, William Carvalho se ejercitó con sus compañeros realizando trabajos de recuperación y el pasado miércoles fue parte de la sesión que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol. Sin embargo, después del entrenamiento, el futbolista del Betis presentó quejas en un área distinta a la de la lesión en sóleo. Los exámenes a los que fue sometido revelaron la falta de disponibilidad para los compromiso contra Luxemburgo y Ucrania, por lo que la selección portuguesa tomó la decisión de que el miércoles por la noche Carvalho pusiera de nuevo rumbo a Sevilla.

El portugués era titular indiscutible para Rubi, que sigue trabajando para dotar de equilibrio a su equipo

Ya en la capital hispalense y tras las pruebas realizadas, el Betis dio a conocer ayer la lesión que sufre Carvalho en la zona lumbar, informando además el club verdiblanco que "el jugador evoluciona favorablemente de la lesión grado I en el sóleo de la pierna derecha".

Con esta lesión de Carvalho, el centro del campo del Betis, a la espera de un diagnóstico y tratamiento definitivos, perdería una pieza fundamental en el esquema de Rubi, ya que el luso ha sido titular indiscutible para el preparador verdiblanco y sólo se ha perdido el partido ante el cuadro eibarrés y el duelo ante Osasuna al tener que cumplir un encuentro de sanción por la expulsión sufrida en el encuentro ante el Getafe disputado en el Benito Villamarín.

El Betis no fichó en verano un pivote o un medio centro defensivo y sin Carvalho el problema se agrava

En este sentido, la ausencia de William Carvalho deja todavía más al descubierto las sombras de una planificación de verano que erró en la no contratación de un pivote defensivo o de, al menos, un futbolista con mordiente en el centro del campo, de trabajo y recuperador de balones, con un perfil distinto al del resto de centrocampistas que Rubi tiene a su disposición en una plantilla descompensada y desequilibrada.

Sólo Javi García es pivote natural, ni Guardado ni Kaptoum ofrecen garantías y surge la opción de Ismael

Sólo Javi García, que no está gozando demasiado de la confianza del preparador verdiblanco para poder ir adquiriendo poco a poco los minutos que necesita para coger una buena forma física, es el único pivote natural con el que cuenta la plantilla verdiblanca en estos momentos. Ni Kaptoum ni Guardado son pivotes específicos, y aunque puedan actuar ahí ya ha quedado demostrado que en una posición tan exigente a nivel físico y específica como ésa se ven superados, y aparece la opción del canterano Ismael.

Turno ahora para Rubi, que pierde a una pieza importante dentro de la tarea que tiene por delante de intentar dotar de equilibrio a su equipo a la espera de algún refuerzo para la medular en el mercado de invierno.