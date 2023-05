La lista de convocados del Betis para recibir al Getafe

El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha repetido para el partido de este miércoles ante el Getafe en el Villamarín la convocatoria del duelo ante el Sevilla, con las únicas variaciones del sancionado Juan Miranda y el portugués William Carvalho, baja por un problema muscular que se le produjo en el duelo del Ramón Sánchez-Pizjuán.

"William no trabajó hoy porque anda con molestias musculares. No está recuperado y no va a estar en la lista para mañana. A ver cómo evoluciona de aquí al domingo. No es una lesión grave como para descartarlo ante el Girona", ha comentado el chileno en la rueda de prensa previa al partido ante los azulones sobre el estado en el encuentra el centrocampista portugués.

Miranda y Carvalho se unen a las bajas ya conocidas en las últimas citaciones del chileno, los lesionados de larga duración Nabil Fekir, convaleciente de una operación de rodilla, y el central Víctor Ruiz, quien ha recaído de una lesión muscular que se produjo en un entrenamiento. Por lo demás, Pellegrini tiene a todo el resto de la plantilla apta de cara a un partido en el que los verdiblancos esperan certificar el pase a la Liga Europa por tercera temporada consecutiva.

La lista completa de convocados del Betis es la formada por Claudio Bravo, Dani Martín, Rui Silva, Montoya, Edgar, Paul, Guido, Juanmi, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, Pezzella, Joaquín, Guardado, Luiz Felipe, Abner Vinícius, Ayoze, Sabaly, Aitor Ruibal, Rodri y Juan Cruz.