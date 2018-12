Serra Ferrer, llamada al 2019

El Betis llegó al parón navideño con un sabor de boca un tanto agridulce después del empate firmado ante el Eibar, en un partido en el que lo mejor para los verdiblancos fue el punto, ya que por juego y ocasiones los armeros fueron superiores y estuvieron muy cerca de ganar.

Fue el último encuentro de un equipo heliopolitano que cerró un buen año 2018, donde el crecimiento deportivo está latente para poner fin a una mediocridad que tuvo su punto de inflexión con la llegada de Lorenzo Serra Ferrer, quien llama ya al 2019 con la exigencia por bandera para que el Betis continúe en línea ascendente.

El club verdiblanco quiere seguir dando pasos firmes al frente en pos del crecimiento

Y así lo expresan los números, ya que el cuadro verdiblanco cierra este año con 65 puntos (38 partidos de Liga, 19 victorias, 8 empates y 11 derrotas), mientras que en 2017 el balance en Liga fue de 42 puntos (11 triunfos ligueros, 9 empates y 19 derrotas) y en 2016 fueron 43 puntos (11 triunfos, 10 empates y 16 derrotas). Plumazo definitivo a aquel Betis indefendible que ha dado paso a un Betis que quiere seguir dando pasos adelante.

Una parcela deportiva comandada por Serra Ferrer, que continúa rastreando el mercado en busca de un delantero que dé otro salto de calidad al conjunto verdiblanco de cara a la segunda vuelta de la competición, donde los béticos, por potencial, pueden pelear por aspirar a los puestos de Liga de Campeones (cuarta plaza) y a conquistar un título (Liga Europa o Copa), que es la gran ilusión y ambición que existe en Heliópolis. Y prueba de ello son, por ejemplo, las palabras de Joaquín, días atrás, en una entrevista en Canal Sur: "Lo importante es que seguimos adelante en las tres competiciones. En la Copa se están haciendo las cosas bien, en la Europa League más de lo mismo, es una competición que nos hace mucha ilusión. En la Liga estamos cada día mucho mejor, se están sacando victorias importantes en campos difíciles y afortunadamente queda la segunda vuelta para consolidarnos ahí. Hay plantilla para intentar ir a por todas. ¿Qué me pone más, la Copa o la Liga Europa? Como caché, la competición europea nos daría muchísimo. Luego, la Copa siempre está ahí, algunos ya sabemos lo que es ganarla y no estaría de más. Pero en Europa afrontamos esta eliminatoria para pasarla y llegar lo más lejos posible en la competición". Palabras exigentes cargadas de ambición del portuense que reflejan el sentir de un Betis que viendo cómo está la Liga de rarita no puede dejar escapar la ocasión de pelear por cotas altas.

Joaquín, capitán del Betis "Seguimos adelante en las tres competiciones, pienso que hay plantilla para ir a por todas"

Triunfos en los derbis, Camp Nou, San Siro y Santiago Bernabéu quedan ya en la retina del bético, con el sello de juego implantado por Quique Setién, al que se le siguen atragantando partidos ante rivales como el Getafe, Levante, Celta, Valladolid o el Eibar, donde el bloqueo en momentos clave de los partidos ha aparecido más de una vez, además de un discurso que en ocasiones no ha terminado de conectar con una afición que sabe reconocerle su aportación al equipo y también, exigirle y mostrarle su enfado en determinados momentos.

Una afición que no para de animar, con ese extraordinario pulmón que es la grada de animación, y de mostrar runrún cuando lo que ve en el terreno de juego no le gusta. Un fiel reflejo de la exigencia (siempre bien entendida en sentido de ambición y humildad) que abandera Serra Ferrer, cuyo nombre se sigue coreando en muchas ocasiones en el Benito Villamarín por parte de la hinchada. Una parroquia bética que que mira al 2019 con ganas de más. Más hambre, más impulso, más Betis.