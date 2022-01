El médico del Betis aclara su versión tras las críticas recibidas

En las últimas horas, José Manuel Álvarez Casado, responsable de los servicios médicos del Betis había expresado en Twitter su opinión con todo lo sucedido en el derbi de trasfondo tras la citación de Guido con Argentina una vez superado el coronavirus: "Y con la conciencia muy tranquila tras seguir los protocolos rigurosamente, respetando a las instituciones, club y selección... que se cree el tramposo y mentiroso que todos son de su misma condición... Guido Rodríguez y Real Betis, ejemplos de PROFESIONALIDAD Y RESPETO AL FUTBOL".

Estas declaraciones han levantado mucho revuelo en las redes sociales, después todo lo que se viene sucediendo con comunicados de ambos clubes, declaraciones de protagonistas que siguen alimentando todo lo vivido a comienzos de enero, teniendo en cuento también la cercanía del próximo derbi en Nervión. Así, en otro tuit, el galeno verdiblanco ha querido aclarar lo siguiente:

"En primer lugar, tengo que aclarar que la única intención de este tweet ha sido recalcar la honestidad y profesionalidad con la que hemos actuado tanto el jugador como los servicios médicos del club tras las repetidas afirmaciones y acusaciones que se han realizado durante esta semana en redes sociales donde se nos ha tildado de farsantes, mentirosos y tramposos por las sospechas infundadas en relación al positivo Covid de nuestro jugador.

En segundo lugar, los adjetivos mentiroso y tramposo hacen referencia a las calificaciones recibidas en redes sociales durante esta semana, en ningún momento son dirigidas a ninguna institución o entidad como malintencionadamente se ha malinterpretado por algunos en dichas redes.

En tercer lugar, quiero dejar claro que en ningún momento hago referencia a otro club de la ciudad, y muchísimo menos a sus servicios médicos a los que personalmente he aclarado esta situación, respeto profundamente y con los que tengo una relación muy cordial desde años.

Insistir que sólo he querido hacer referencia a un hecho acontecido esta semana (no en otro momento) en referencia a mi club y un jugador de mi club sin más interés que aclarar dicha situación y recalcar a todas las instituciones implicadas la honestidad, profesionalidad y respeto con la que hemos actuado para evitar precisamente malos entendidos.

Por último, me gustaría pedir respeto porque en ningún momento yo he faltado el respeto a nadie, y a quien quiera verlo o interpretarlo de otra forma malintencionada o no, le deseo mucha salud como a todos".