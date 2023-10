Betis - Osasuna: El momento para despegar

El Betis tiene una nueva ocasión para meterse de lleno en la pelea por los puestos europeos. Y más ante un rival, Osasuna, que sólo está un punto por detrás de los verdiblancos en la clasificación.

Por ello una victoria resultaría clave para el cuadro de Manuel Pellegrini cara a no empezar a estancarse en la zona media de tabla, pues de los cinco encuentros seguidos en Liga sin perder cuatro acabaron en empate (más una victoria), de ahí que no haya podido aún dar ese salto en la clasificación. Empates provocados por aspectos del juego que los de Heliópolis tienen que corregir, como su falta de pegada ante la portería rival y sus problemas defensivos, amén de que el fútbol desplegado deja por ahora mucho que desear.

La prueba ante Osasuna no será sencilla, pero el Betis tiene argumentos suficientes para lograr un triunfo ante su público, que a pesar de la hora responderá con otra muy buena entrada. Y en cuanto al posible once, todo apunta a que Claudio Bravo puede volver a la portería en Liga, tras descansar en Limassol; con una defensa compuesta por Bellerín, Pezzella, Chadi Riad y Miranda. Guido y Marc Roca en el centro del campo, Assane, Isco y Abde por delante en la habitual línea de tres y Ayoze en punta, después de los problemas de aductor de Borja Iglesias. Aun así, la posible presencia de William Carvalho deja alguna duda en el presumible equipo titular de los verdiblancos en la medular.

Osasuna, mientras, viaja a Sevilla con el objetivo de prolongar su buen momento tras victoria de la semana pasada ante el Granada en un estadio del que guarda muy buenos recuerdos. El conjunto navarro afronta con optimismo una salida complicada tras vencer en casa al equipo granadino, estrenando el casillero de victorias en Pamplona este curso. Los de Arrasate disiparon las dudas de su derrota en el Santiago Bernabéu con un doblete de Budimir. Con una semana completa para preparar el enfrentamiento en el Benito Villamarín, los pamplonicas son conscientes de la dificultad del partido ante el Betis, pero a la vez guardan un grato recuerdo de su última visita, pues Osasuna eliminó al equipo heliopolitano en los octavos de final de la pasada Copa del Rey en los penaltis.

La plantilla rojilla arrancó la semana con varios contratiempos en la enfermería que se han reducido. Juan Cruz es baja por una lesión en el aductor, mientras que Peña, Mojica y Chimy Ávila sí se vestirán de corto para intentar sumar los tres puntos. Será la quinta salida de Osasuna en lo que va la temporada en Liga y hasta el momento ha logrado tres victorias y dos derrotas, mostrándose como un equipo fiable e incómodo, algo que contrasta cuando juega El Sadar.

Osasuna sigue manteniendo el bloque de la campaña pasada, por lo que el Betis tendrá que estar muy atento a jugadores como el pivote Lucas Torró, que realiza un buen trabajo de equilibrio en el centro del campo navarro; el mediapunta Aimar, que tiene buena visión de juego y buen regate; y los atacantes Chimy Ávila y Budimir, que atraviesan por un buen momento de forma de cara a gol.

Además, los rojillos suelen meterle intensidad a su fútbol y no suele descomponerse tampoco si se pone por detrás en el marcador, por lo que el los verdiblancos tendrán que realizar un partido muy serio para tener opciones de sumar los tres puntos en un partido que tiene como atractivo ver a Abde medirse a sus ex compañeros. El internacional marroquí fue una de las mejores noticias en la victoria del jueves en Limassol y su equipo lo necesita. El Betis quiere despegar y llega el momento para hacerlo. Si no...