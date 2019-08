El Betis continúa esta noche con su preparación veraniega con un nuevo amistoso, en este caso ante el Raja de Casablanca, en un encuentro que se disputará a las nueve de la noche y que se podrá seguir a través de la televisión oficial del club.

Tras la mala imagen ofrecida en el último partido, con la derrota ante el Club Puebla, los de Rubi quieren cambiar las sensaciones y demostrar que el tropiezo en tierras mexicanas se debió más a las condiciones en las que se disputó al partido que a una falta de adaptación a los nuevos planes del entrenador.

La presencia de Giovani Lo Celso, que ha entrado en la convocatoria y se estrena así en esta pretemporada, será uno de los atractivos del encuentro, ante la posibilidad de que comparta minutos con Nabil Fekir. Además, Rubi ha vuelto a contar con los canteranos Ismael y Raúl, dos de las sorpresas agradables del verano, mientras que Canales se ha quedado en Sevilla.

El encuentro servirá de homenaje al jugador local Mohamed Oulhaj, que ha militado durante once temporadas en el equipo marroquí. El partido se disputará en el impresionante Stadio Mohamed V, que tiene una capacidad para 67.000 espectadores.

"Es un partido muy especial. Jugar en mi país con el Betis me llena de alegría, me da mucha ilusión y tengo ganas de participar. Seguro que será un partido muy bonito para el espectador marroquí. Toda mi gente va a estar ahí, van a disfrutar conmigo y hay que vivir el momento", ha comentado Zou Feddal esta semana ante un encuentro en el que volverá a jugar en su país. El propio central hispano-marroquí, junto a Nabil Fekir, han enviado mensajes a los aficionados del Raja a través de las redes sociales.

