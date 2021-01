Betis - Real Sociedad: Horario y dónde ver en televisión el partido de Copa del Rey

El Real Betis sigue con su semana más vasca. Llegan los octavos de la Copa de su Majestad el Rey que enfrenta al equipo verdiblanco con la Real Sociedad, equipo al que se enfrentó en la pasada jornada de Liga sacando un valioso punto en el Estadio de Anoeta por 2-2 con goles de Sergio Canales y el incansable Joaquín. Ahora llega una nueva eliminatoria del Torneo del K.O. que puede encumbrar al Betis y ponerlo cerca de uno de los objetivos marcados en la temporada.

Los de Pellegrini llegan con una racha en liga que está empezando a subir la moral de los aficionados bélicos, unos aficionados que estaban viendo como su equipo no acababa de arrancar. Ahora, aunque el equipo salió un poco dormido en Anoeta, la reacción de los bélicos fue admirable y llegan con las ilusiones intactas y sabiendo que la Real Sociedad puede ser batida en su visita al Benito Villamarín. Además, el chileno ve a sus chicos "ambiciosos de seguir en la próxima ronda". Sobre el césped habrá cambios y puede que Carvalho tenga hueco en un once en el que no estarán Loren, Miranda, Guido, Aitor Ruibal y el lesionado Claudio Bravo.

Por su parte, la Real Sociedad sabe que no puede permitirse ninguna distracción contra el Betis. Tanto es así que el propio entrenador, Imanol Alguacil, ha afirmado que la victoria en el pasado encuentre se les escapó por deméritos propios. El conjunto vasco estará acompañado en Heliópolis por Carlos Fernández, futbolista de la cantera del Sevilla Fútbol Club, que se ha incorporado esta misma semana a las filas del conjunto vasco. Además de Carlos Fernández, Januzaj pondrá la calidad en un equipo que quiere seguir haciendo las cosas bien, no solo en la liga, sino en una Copa del Rey en la que tiene puestas muchas esperanzas.

Horario del Betis - Real Sociedad

El partido entre el Betis y la Real Sociedad se disputará a partir de las 21:00 de este martes 26 de enero en el Benito Villamarín. El encuentro estará dirigido por el árbitro Antonio Mateu Lahoz. El colegiado valenciano estará asistido desde la sala VOR por Juan Martínez Munuera, también valenciano y que dirigió el último partido de liga del Betis en el feudo heliopolitano ante el celta (2-1).

Dónde ver en televisión el Betis - Real Sociedad

El partido en el Benito Villamarín se televisa a través de la plataforma de pago del canal DAZN, y puede ser seguido por Internet a través de la página de Diario de Sevilla, donde ofreceremos la retransmisión minuto a minuto del encuentro.