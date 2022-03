Rui Silva: "Defensivamente no podemos cometer errores"

El portero del Betis Rui Silva ha sido el futbolista que ha comparecido en esta ocasión junto a Manuel Pellegrini en la previa del partido ante el Eintracht. El luso ha expresado su visión sobre el partido ante el conjunto alemán.

¿Titular ante el Eintracht?

"No me siento titular. Estoy preparado para todos los partidos para cuando el míster me diga qué partido me toque estar preparado. Todos los partidos son finales, mañana es el más importante porque es el siguiente y queremos pasar a cuartos de final".

La opción de que se llegue a los penaltis

"Sabemos que estamos llegando a ese momento en el que todo se decide. Llevamos bastantes meses trabajando duro para estar en tres competiciones. Estamos haciendo una temporada espectacular y queremos acabarla de la mejor manera posible. Afrontamos el partido con ganas de pasar de ronda. Esperemos que no se llegue a los penaltis para que el corazón aguante. Lo importante es hacer un buen partido e intentar remontar la eliminatoria".

El Eintracht

"Aquí, la primera parte fue muy igualada, pudimos hacer más de un gol. En la segunda parte ellos fueron superiores y Bravo nos mantuvo en la eliminatoria y con opciones de estar aquí vivos y pelear por la eliminatoria. El Eintracht es muy fuerte ofensivamente, con jugadores creativos. Tenemos que estar bien defensivamente y no cometer errores".