Serra Ferrer: "No vamos a incorporar a cualquier delantero si no es superior a lo que tenemos"

El fichaje de Diego Lainez no será el único del Betis en este mercado invernal y así lo ha transmitido el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, en la presentación del joven mexicano. "Estamos atentos a cualquier oportunidad que nos pueda venir bien, no sabría decir la cantidad", ha indicado Serra, que ha indicado que sólo llegará un delantero si mejora el nivel de la plantilla.

"El mercado está abierto para nosotros y para los demás. Estamos atentos a cualquier oportunidad que nos pueda venir bien, no sabría decir la cantidad. Las salidas dependen de los demás equipos que esté interesados. También valoramos las propuestas y consensuamos con el míster, no hemos decidido nada", ha señalado el dirigente verdiblanco, que incluso ha metido a Diego Lainez entre las opciones de Quique Setién para jugar de delantero: "Diego es delantero. De nueve, de diez, puede jugar de todo. Si podemos incorporar a un delantero que guste al míster y sea de su agrado lo vamos a valorar. No a cualquier delantero, hasta que no sepamos bien que es superior a lo que tenemos".

El Betis también maneja la posibilidad de incorporar al brasileño Emerson, carrilero diestro del Atlético Mineiro que se encuentra concentrado con la selección sub 20 de Brasil para el Sudamericano de la categoría, aunque tendría que liberar una plaza de extracomunitario. "Tenemos cubierto el cupo. Lo que pueda venir ya lo contemplaremos en su momento, no se nos ha planteado ese problema por ahora", ha indicado Serra Ferrer al respecto, que también maneja la alternativa del holandés Kenny Tete del Lyon.