El Betis aparca la Liga y mira al Hernán Cortés

El Betis ha empezado este lunes a preparar su estreno en la primera eliminatoria de la Copa del Rey del miércoles ante el Hernán Cortés en el Francisco de la Hera de Almendralejo tras su victoria en Liga ante el Osasuna (2-1) en el Benito Villamarín.

En la clásica sesión posterior a los partidos, los titulares ante Osasuna han hecho trabajo de recuperación en el gimnasio y, sobre el césped de la ciudad deportiva, se ha ejercitado el resto con la presencia en el grupo, según se ha visto en los minutos iniciales, de jugadores como Nabil Fekir, Sabaly y Borja Iglesias. Fekir y Sabaly siguen sus respectivos procesos de rehabilitación para volver a jugar tras su lesiones, de rodilla en el caso del galo y muscular en el lateral franco-senegalés, mientras que Borja Iglesias se ha ejercitado después de no entrar en la convocatoria ante los navarros por unas molestias en el abductor.

Otro jugador que será reservado es el punta canario Ayoze Pérez, quien fue titular ante Osasuna aunque fue suplido en el minuto 75 por el marroquí Ez Abde porque, según desveló Pellegrini tras este encuentro, "anda con una pubalgia que lo está molestando bastante", por lo que están "tratando de llevarlo con cuidado y no forzarlo".

El doble compromiso de esta semana, el miércoles en Copa del Rey y el sábado ante el Mallorca en Liga, hará que Pellegrini gestiones su efectivos y le dé minutos ante el Hernán Cortés a futbolistas menos habituales y a otros como la última incorporación, el central griego Sokratis Papastathopoulos, quien será presentado este lunes.

Sin menoscabo del dibujo y la intensidad para evitar contratiempos, el entrenador de Santiago podría alinear a jugadores que no han disfrutado de minutos en Liga como el extremo hispano-argentino Juan Cruz, con 65 en cuatro partidos, y el mediocentro Sergi Altimira, con noventa en tres. Sokratis, igualmente, podría debutar con el Betis y oxigenar así a una parcela muy exigida como la del centro de la defensa verdiblanca, en la que tras la lesión de Marc Bartra, lo ha jugado casi todo el argentino Germán Pezzella junto al marroquí Chadi Riad en Liga y el centrocampista Marc Roca en competición europea. No obstante, Pellegrini cuenta con la sesión de mañana para evaluar el estado físico de su plantilla y las opciones para componer un once competitivo para sacar adelante el estreno en Copa del Rey.