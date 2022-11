El Betis, con licencia para pensar en el derbi desde ya

"No pensamos en objetivos finales, sino en objetivos puntuales y el siguiente es el partido ante el Helsinki y después, el derbi", dijo Manuel Pellegrini tras ganar a la Real Sociedad por 0-2 y auparse de nuevo a puestos Champions. Cierto es que el chileno siempre ha hablado del "partido a partido", que el siguiente encuentro es el más importante, pero esta semana se da un contexto diferente y el técnico puede decir una cosa y pensar otra. Y sería lo lógico.

Con los deberes hechos en la Liga Europa y el primer puesto atado, los verdiblancos no se juegan con el Helsinki más que prestigio y los 630.000 euros que la UEFA reparte por victoria. El conjunto finlandés llega a Heliópolis en la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa eliminado ya y sin opciones a nada, mientras que el Betis tiene en el horizonte el derbi con el Sevilla del domingo (21:00) en el que defiende su cuarta plaza y…, algo más.

Porque un derbi es un derbi en la capital hispalense. Un partido más, sí, pero especial. Un choque de tres puntos, vale, pero con poso más allá de los 90 minutos reglamentarios. Y el preparador heliopolitano podrá alinear un equipo contra el Helsinki pensando en lo que hará tres días después. Es cierto que su filosofía de rotar de una competición a otra es intocable, pero tener la primera plaza atada en la competición europea le permitirá dar una vuelta de tuerca más y dar descanso a jugadores como Pezzella, William Carvalho, Canales o Fekir, habituales también en la Liga Europa, además de a los habituales Álex Moreno, Rui Silva o Borja Iglesias.

Ya en San Sebastián las bajas obligaron a Pellegrini a mover más de lo habitual sus piezas. Por primera vez en Liga ni William Carvalho o Guido Rodríguez fueron titulares y por segunda vez en toda la temporada, ya que sólo una vez no saltaron al césped de inicio alguno de los dos: fue en el 3-2 ante el Ludogorets en el Benito Villamarín. El primero aguardaba en el banquillo en una semana en la que fue padre y por eso no viajó a Bulgaria y el argentino por una molestia en la cadera por un golpe sufrido ante el Ludogorets. Aunque el propio jugador señaló en redes sociales que estaba bien el técnico lo dejó en Sevilla y no viajó a tierras donostiarras. No sería, por tanto, extraño que ante el HJK repitieran Paul y Guardado en el doble pivote.

Canales y Fekir sólo han jugado juntos en lo que va de temporada 235 minutos de un total de 1.530 en las dos competiciones

Otra pareja que calienta motores pensando en el duelo ante el Sevilla es la formada por Fekir y Canales. Entre lesiones de uno y de otro, sólo han sido titulares juntos en tres ocasiones: frente al Real Madrid, cuando el francés sólo duró sobre el campo 10 minutos, frente a la Roma en el Olímpico, cuando el galo se lesionó en el minuto 21, y en el Reale Arena, saliendo Fekir en el minuto 69. En total, entre 12 partidos de liga y cinco en Europa apenas suman juntos sobre el campo 235 minutos (45 ante Osasuna, 10 con el Real Madrid, 45 en Vigo, 21 en Roma, 45 en Bulgaria y 69 frente a la Real) de un total de 1.530 (sin contar los añadidos) en lo que va de temporada en partidos oficiales. El francés sigue acumulando minutos y en la previa del choque ante la Real Sociedad, Pellegrini dijo que todavía no estaba para el choque al completo. Es probable que tengan minutos el jueves, pero es lógica pensar que Pellegrini los reservará un poco pensando en el domingo, a pesar de contar con pocos efectivos en esa zona del ataque con las lesiones de Juanmi y Joaquín.

Ahora suma el técnico una nueva pieza con Juan Cruz, al que le ha ido dando minutos paulatinamente en las últimas citas, respondiendo con un gol en su última aparición en San Sebastián: Debutó con el Almería (28 minutos), tuvo continuidad en Cádiz (23 minutos) y en un partido de alta exigencia como el del Atlético de Madrid (26 minutos). No fue a Bulgaria, pero ante la Real Sociedad (34 minutos) fue el primer cambio con el marcador con 0-0 y respondió con su primer gol en Primera División jugando a pierna cambiada, como un Luiz Henrique al que le ha salido competencia.

Cuenta con alternativas por tanto Manuel Pellegrini para disponer un once titular competitivo ante el Helsinki el jueves y reservar piezas pensando en el importante choque liguero ante el Sevilla. Y tiene, además, la posibilidad de echar mano de los jugadores del filial inscritos en la lista B de la Liga Europa como los defensas Ricardo Visus, Félix Garreta, que ya viajó a Bulgaria, y Xavier Pleguezuelo, los centrocampistas Dani Pérez, Antonio Marchena y Enrique Fernández, que debutó con el Ludogorets, y los delanteros Manu Morillo y Marcos Fernández, además del meta Germán García, aunque la portería debe ser para Claudio Bravo.

El chileno se impuso en el derbi copero, suspendido con 1-1 por el dichoso palo que impactó en Joan Jordán con toda la polémica posterior, resuelto al día siguiente con el tanto de Canales (2-1) a puerta cerrada. Pero en Liga no conoce el triunfo Pellegrini, que empató el primero de sus derbis en la 2020-21 (1-1) en el Benito Villamarín para caer en los tres siguientes (1-0 en la vuelta de ese curso, 0-2 en la ida de la 2021-22 y 2-1 en el de vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán). La espinita está ahí y defender los puestos Champions depende de ganar un derbi en el que puede pensar desde ya.