Bajas en el Betis: casi al completo para la final de Copa ante el Valencia

El Real Betis de Manuel Pellegrini ya afronta la final de Copa del Rey sin ningún compromiso por medio. En el último partido previo a la final, Pellegrini no ha sufrido ninguna baja adicional. El Betis solo tiene las bajas de Martín Montoya y Víctor Camarasa. Este último ha sido operado recientemente debido a su lesión en el tendón rotuliano.

La jornada intersemanal enfrentaba al Betis contra el Elche en el Benito Villamarín. Aunque 'El Ingeniero' conocía de la importancia del partido para el futuro del Betis y no rotó más de lo que había hecho durante toda la temporada, el Elche se llevó los tres puntos del Benito Villamarín tras un solitario gol de Tete Morente.

"Lógicamente, teníamos mucha ilusión por eso tres puntos, volver a meternos en Champions. Teníamos muchas ganas era fundamental para nosotros. Ese momento pasó, salimos con la afición, volvimos a vestuarios había que cambiar el chip, tenemos el partido más importante de la temporada. Estamos mentalizados y con muchas ganas".

Fekir y Canales destacaron en rueda de prensa la importancia de los tres puntos. el Betis aun sigue en la lucha por conseguir un puesto para Champions League

El Betis no perdió el encuentro por no intentarlo, ya que los jugadores verdiblancos remataron hasta en 13 ocasiones. La fortuna del gol no estuvo de parte de los chicos de Pellegrini, que también vieron como Paul se iba expulsado al final del partido.

En cuanto a las rotaciones, Pellegrini no se ha mostrado muy partidario a estas. Solo los dos pilares del centro del campo, William Carvalho y Guido Rodríguez, no fueron titulares en el partido contra el Elche. Fekir jugó 81 minutos, mientras que Canales completó la totalidad del encuentro. Una cifra más que considerable para los dos jugadores que se antojan como las principales estrellas de este Real Betis.

"Hemos hecho un equipo mixto, como hicimos toda la temporada, en puestos de más desgaste como los laterales y de contención. Hemos rotado e hicimos hoy lo mismo. El resultado no se dio, pero el resultado del equipo ha sido conforme", dijo Manuel Pellegrini sobre las rotaciones realizadas en el partido ante el Elche. Una filosofía que le ha servido a Pellegrini para llegar a la final de Copa del Rey y estar vivo en la pelea por los puestos de Champions League.