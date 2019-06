El Betis hace oficial el adiós de José Juan Romero

El Betis ha hecho oficial el adiós de José Juan Romero, que no continuará al frente del Betis Deportivo. El contrato del técnico finalizaba el 30 de junio y, tras no cumplir el objetivo mínimo de disputar el play off de ascenso a Segunda B, su despedida era un secreto a voces dentro de la entidad, donde ya se había contactado con varios candidatos al banquillo.

"El Real Betis Balompié ha comunicado a José Juan Romero que no continuará como entrenador del Betis Deportivo la próxima temporada. El Club agradece la profesionalidad y dedicación del técnico gerenense en los más de tres años que ha estado al frente del filial verdiblanco, jugando un papel relevante en la formación y promoción de futbolistas para el primer equipo. Por sus manos han pasado jugadores como Francis, Junior, Loren y muchos otros que a buen seguro seguirán dando frutos en el futuro. Por todo ello, el Club le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales", ha expuesto el club en un comunicado, en el que agradece ese trabajo del técnico con los canteranos.

Ahora será Miguel Calzado, el director de la cantera, quien elija a su sustituto. Ahí surgen los nombres de Alberto González, Manel Ruano o la opción de la casa de Juan Gutiérrez, Juanito, el excapitán verdiblanco que se encuentra ahora sin equipo tras la buena experiencia acumulada en el fútbol belga.