Los tiempos no coinciden, pero parece claro que la contratación de Manuel Pellegrini como entrenador del Betis fue el primer trabajo realizado por Antonio Cordón como director general deportivo de la entidad. El ejecutivo extremeño, sin embargo, no quiso que ambas cosas se mezclaran en las fechas.

Ésta fue la argumentación exacta de Cordón. "No me gusta hablar del pasado, sí del presente, tenemos un entrenador con muchísima experiencia, muy cualificado y el staff técnico es importante para formar un grupo de trabajo como el que vamos a tener. Me gusta trabajar con Manuel, como ya lo hice en Villarreal y estoy convencido de que va a tratar bien al Betis y a la afición para hacerlo bien con nosotros".

Sí apuntó Cordón una de las primeras tareas para el entrenador chileno en lo referente a taponar la sangría de goles encajados. "Es una pregunta para el staff técnico, las estadísticas indican que son muchos goles los recibidos y que es una faceta a mejorar. El técnico pondrá los medios después de estudiar los goles y cómo se han producido. Manuel tendrá muchos mejores condicionantes para responder a esa pregunta".

Dentro del grupo de trabajo que se va a formar no sólo están los técnicos de campo, también los colaboradores más directos de Cordón en la dirección deportiva, pero no quiso adelantar ningún nombre. “Mantengo todavía la discreción en este aspecto, no hemos incorporado a ninguna persona, cuando eso se produzca la estructura del club lo sabrá. Estamos trabajando en ello y vamos a diseñar un grupo de trabajo idóneo como el que está hasta hora. A partir de ahí seguiremos puliendo, que es nuestra misión".