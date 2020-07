Cordón: "Esperamos que todos seamos muy felices en estos años en el Betis"

El flamante director general deportivo del Betis, Antonio Cordón, explica en una rueda de prensa telemática junto al presidente del club, Ángel Haro, las claves de su gestión durante los cuatro años para los que ha sido contratado. El técnico extremeño llega en medio de una gran expectación con la idea de cambiar absolutamente toda la política balompédica del club después del fracaso de la temporada recién finalizada, cuando se apostó por descabezar la dirección deportiva por parte del vicepresidente, José Miguel López Catalán, y el resultado no pudo ser más desastroso, con el decimoquinto puesto en la tabla clasificatoria a pesar de las fuertes inversiones realizadas en futbolistas del nivel de Fekir o Borja Iglesias.

Ya están Ángel Haro y Antonio Cordón posando para el fotógrafo del club en la sala de prensa del Benito Villamarín.

Felicitación de Haro al Betis Deportivo por el ascenso, especialmente a su director, Miguel Calzado, y a todas las personas que han intervenido en el logro.

El presidente del Betis destaca la experiencia de Cordón para su contratación durante cuatro años. "Estoy seguro de que hará valer su experiencia en el Villarreal o en el Mónaco. Nos acercamos a la línea marcada por el club con tres direcciones generales. Estamos en lo correcto, es donde queríamos estar y es donde estamos. Ha habido un entendimiento claro desde que le presentamos el proyecto de club, le gustó. Nosotros también quedamos encantados con él y fue una negociación bastante rápida desde hace un par de semanas. Antonio es un experto en captación de jóvenes talentos, generando grandes plusvalías en sus operaciones. Grandes dotes de gestión, integrador de grupos y nos aportará el rigor necesario para ayudarnos a ganar. Mención de agradecimiento a José Miguel López Catalán por el esfuerzo y el énfasis para que estén aquí personas como Cordón o Pellegrini. Traslada la exigencia a los que se visten de corto, porque la alegría de los béticos pasa por ganar partidos. Yendo juntos, con trabajo, esfuerzo y humildad, vamos a conseguir los objetivos".

PRIMERAS PALABRAS DE ANTONIO CORDÓN "El Betis siempre ha sido un equipo protagonista, con una afición muy cálida, tenemos por delante un proyecto muy bonito, con una estructura muy bien trabajada, muy bien diseñada, y vamos a trabajar con mucha calidad para llevarlo lo más arriba posible. Si logramos que todos sean los números uno en su trabajo, estoy seguro de que vamos a tener muchas alegrías. Esperamos que todos seamos muy felices en estos años".

HARO "Siempre hemos visto necesaria la figura del director general deportivo, aunque en la época de Lorenzo como vicepresidente sí entendíamos que no era neceario y se tapaba con trabajo".

CORDÓN "Acabo de aterrizar y hoy es mi primer día de trabajo, empiezo a conocer a las personas y queda mucho trabajo por hacer. Queda centrarnos en un mercado que va a ser muy complicado y en eso voy a trabajar las próximas semanas. No me gusta hablar de situaciones de poder máximo, me gusta dialogar, trabajar en equipo y tenemos que estar muy unidos, en el barco estamos todos juntos y o nos hundimos todos o iremos en una lancha muy rápida".

OBJETIVO "Quedar lo más arriba posible, por estructura del club nuestra misión es trabajar a tope para llevar al Betis lo más arriba posible. Desde luego tenemos que estar muy cerquita de Europa".

CANTERA "Para que lleguen jugadores tiene que haber un trabajo previo, el ascenso nos va a ayudar mucho en este proceso, para que muchos jugadores puedan llegar a nuestra primera plantilla próximamente".

COSTE DE LA PLANTILLA "Lo fundamental es hacer equipo, podemos tenerlo muy caro y no tener ese rendimiento que todos queremos y a lo mejor mucho más barato sí conseguimos los objetivos que todos queremos. Hay que crear un buen clima, un buen grupo, y sentir esa unión dentro del vestuario, con la afición. Si eso lo conseguimos, no hablaremos de presupuesto y sí del Betis.

HARO / FIGURA DEL DIRECTOR DEPORTIVO "No recuerdo haber dicho que no es necesario un director deportivo, pero si lo he dicho sería en un estado lamentable. Siempre he tenido claro que quería un club bien estructurado con una dirección general deportivo".

CORDÓN / PLANTILLA "Creo que es muy interesante, aunque por circunstancias no ha dado el fruto esperado. Tiene muchos recursos, pero como en todos los equipos del mundo en cada verano tiene que ajustar y eso es lo que haremos"

HARO / PRESIDENTE DEL SEVILLA "Veraneamos en el mismo sitio y el dueño del restaurante nos pidió que nos hiciéramos una foto y charlamos y poco más".

CORDÓN / FICHAJES "El fichaje ilusionante es hacer nuestro propio equipo, lo importante es el grupo y así es como vamos a crecer y como vamos a ilusionar a la afición, estoy convencido de ello. Me gustará ver jugadores comprometidos, con hambre, que vengan a sumar lo máximo posible para ver al Betis lo más arriba posible, por encima de los nombres".

GOLES EN CONTRA "Es una pregunta para el staff técnico, las estadísticas indican que son muchos goles y que es una faceta a mejorar. El técnico pondrá los medios después de estudiar los goles y cómo se han producido. Manuel tendrá muchos mejores condicionantes para responder a esa pregunta".

HARO / DIRECTOR DEPORTIVO "Hemos encontrado la persona adecuada y, por tanto, no ha lugar ya. Cuando no tienes la persona adecuada no se puede trabajar de otra manera".

CORDÓN / VENTAS "La filosofía del mercado indica que va a ser un mercado atípico tanto para posibles compras como salidas, va a ser largo. Quiero quedarme con los jugadores que tienen compromiso con el club, con ganas de trabajar y con hambre, son los inamovibles para el Betis".

EQUIPO DE COLABORADORES "Mantengo todavía la discreción en este aspecto, no hemos incorporado a ninguna persona, cuando eso se produzca la estructura del club lo sabrá. Estamos trabajando en ello y vamos a diseñar un grupo de trabajo idóneo como el que está hasta hora. A partir de ahí seguiremos puliendo, que es nuestra misión".

PELLEGRINI "No me gusta hablar del pasado, sí del presente, tenemos un entrenador con muchísima experiencia, muy cualificado y el staff técnico es importante para formar un grupo de trabajo como el que vamos a tener. Me gusta trabajar con Manuel, como ya lo hice en Villarreal y estoy convencido de que va a tratar bien al Betis y a la afición para hacerlo bien con nosotros".

Acaba la rueda de prensa de presentación de Antonio Cordón como nuevo director general deportivo del Real Betis Balompié.