Debate abierto en la portería verdiblanca

Tras analizar el inicio de temporada del Betis y de valorar las cualidades del Athletic, su rival mañana en el Villamarín, Quique Setién también ha dejado abierto el debate sobre la portería. La buena actuación de Joel Robles en Atenas le otorga posibilidades en esa competencia iniciada con Pau López, que también está rindiendo bien en la Liga, de ahí que el preparador verdiblanco haya dejado clara su manera de rotar en un puesto clave como la portería.

"Os voy a decir lo mismo que le he dicho a los dos porteros, no porque haya jugado Joel en esta competición va a ser el que juegue siempre ahí. Están avanzando mucho en lo que queríamos que mejorasen, lo están entendiendo bien y se están educando bien en ese sentido. Me inclinaré por el rendimiento que vea en cada uno de ellos. Pau puede jugar en Europa o la Copa, como Joel puede jugar en la Liga. Lo iré decidiendo según lo que vaya viendo", ha indicado Setién, que quiere mantener esa sana competencia entre sus porteros.

Además, el técnico cántabro ha descartado a William Carvalho, Feddal y Kaptoum para el encuentro ante el Athletic. "William no está para jugar, es posible que para Girona tanto él como Kaptoum puedan ir mejorando, irán integrándose la semana que viene, pero para este partido no van a estar. Llevan entrenándose los dos con cierta intensidad unos días, como Feddal, que está mejor de su proceso vírico y en breve estarán los tres a disposición".