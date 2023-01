Guardado: "Me gustaría retirarme en el Betis"

Andrés Guardado acaba contrato con el Betis el próximo 30 de junio. Pero se siente muy a gusto tanto en el club verdiblanco como en Sevilla, sin ocultar su deseo de poder alargar su vinculación al equipo de Heliópolis al sentirse aún con ganas y motivación de seguir jugando al fútbol a sus 36 años.

"A mí me encantaría seguir, a día de hoy me siento con fuerzas, con ánimos, con ganas de seguir en activo y jugando un par de años más si puede ser, y si es en el Betis, mejor. Me encantaría mantenerme aquí y por qué no, retirarme aquí. Pero eso no lo decido yo, primero hay que demostrar dentro del campo que somos útiles todavía y productivos. Y si no lo entenderé perfectamente y buscaremos otro camino, no pasa nada. Pero bueno, a día de hoy me siento con ganas y con fuerzas de seguir aquí", ha señalado el mexicano este jueves en los medios oficiales.

El futbolista nacido en Guadalajara ha reconocido que se siente un bético más después de seis años en los que ha vivido momentos de mucha felicidad: "Es muy difícil que no te enganche el Betis. Yo llevo ya seis años, pero se lo preguntas a jugadores que han estado menos que yo y te dirán que el Betis tiene algo especial: la afición, la ciudad... Y además he tenido la suerte dentro de estos años, tres estar en competiciones europeas, ganar una Copa del Rey... Eso ayuda a que te empapes tanto del Betis. Y cuando uno tiene hijos y ves que el Betis para tu hijo se vuelve una ‘enfermedad’ y lo ves en el día a día, todo va sumando para que un jugador se sienta un bético más independientemente del tiempo que esté aquí".

En cuanto a la situación del equipo heliopolitano, Guardado ha señalado que todavía quedan retos bonitos por delante, como la pelea por jugar la Liga de Campeones y la Europa League: "La realidad es que estamos con dos objetivos muy claros al alcance, pelear por Europa y por la cuarta plaza, y luego viene la Europa League, que nos ilusiona mucho. Ha sido un palo fuerte estar fuera de la Copa, que viniendo del año pasado nos hacía mucha ilusión. Pero toca vivir estas situaciones y toca demostrar el equipo que somos. En las buenas es muy fácil el camino, pero cuando se vive algo así, es cuando hay que mostrar unión, alegría y con resultados dejar claro que somos fiables".