Guardado, entre Messi y Cristiano Ronaldo

El Betis recibe al Barcelona el domingo en Heliópolis, por lo que el nombre de Leo Messi reaparece entre los pasillos de la ciudad deportiva. "Es el mejor jugador del mundo", ha asegurado Andrés Guardado en Canal Sur Radio, donde también ha analizado otras cuestiones en torno a Quique Setién y el equipo verdiblanco.

"Ellos cuentan con Messi, que come aparte. Lo he dicho muchas veces: es el mejor jugador del mundo y el mejor de la historia, por lo menos de lo que yo he visto. Hay quien ha visto a Pelé, Di Stéfano o Maradona. Me siento orgulloso de haber coincidido con Messi y con Cristiano Ronaldo", ha indicado Guardado sobre el excepcional rendimiento de los dos jugadores del momento.

Sobre el duelo ante el Barcelona, el mexicano tiene claro que no existe un fórmula mágica. "En el fútbol hay muy pocas maneras de sorprender. Ni ellos ni nosotros vamos a cambiar radicalmente el estilo. Sí se cambian detalles a los que hay que prestar más atención y con la ilusión de volver a ganarles otra vez este año", ha explicado el centrocampista, que también ha reiterado su apoyo a Setién: "Ojalá pueda seguir. Quique es primordial en este proyecto. Estamos donde estamos, en parte, gracias a él. Pero eso lo tiene que decidir el club. No hay nada que aclarar".

Además, el bético también se ha referido a su regreso a la selección mexicana, donde estará acompañado por Diego Lainez. "Estoy muy contento de regresar a la selección después de seis meses. Empezamos con ilusión el nuevo proceso, esperando ayudar con todo lo que pueda", ha finalizado.