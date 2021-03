Javier Tebas: "El Betis tiene hasta septiembre para tomar decisiones"

El Betis es uno de los clubes que tiene sobrepasado el límite salarial marcado por LaLiga, por lo que el club verdiblanco tendrá que realizar ajustes en los próximos meses. "El Betis tiene hasta septiembre para tomar decisiones", ha asegurado Javier Tebas, presidente de la patronal, en una rueda de prensa telemática tras presentar los topes salariales de los clubes tras el mercado invernal.

"Los clubes y el Betis saben que si se exceden en la masa salarial se le quitará en el del próximo año. Pero el Betis no tiene que tomar decisiones inmediatas y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Le queda hasta septiembre para tomar decisiones", ha indicado Tebas, que sí ha comentado que el próximo verano no será muy movido en cuanto a posibles ventas: "El Betis quizá tenga que vender a algún jugador, aunque el mercado va a ser más parecido al de invierno. Va a ser un mercado complicado para vender a un jugador en el valor que algunos clubes pretenden".

Y es que el presidente de LaLiga ha asegurado que cree que el fútbol tardará en recuperar los niveles económicos de antes de la Covid-19. "Tardará en recuperarse unas dos temporadas, en manejar el dinero del mercado de fichajes anterior. No esperemos este verano grandes operaciones, no va a ser un verano movido. En épocas de recesión, como la que tenemos en el fútbol, no es bueno acudir a inversiones que no puedes pagar, te genera endeudamiento que no vas a poder pagar", ha asegurado Tebas.

Durante la rueda de prensa, además, se ha hablado de las soluciones que podrán a llevar los clubes que como el Betis tienen excedido el tope de masa salarial. Así se habla de ventas de jugadores, de reducciones de costes -el club verdiblanco negocia una rebaja salarial en su plantilla-, ampliaciones de capital o la repercusión de ese exceso en la temporada siguiente.

En el caso del Betis y su nuevo tope salarial tras el mercado invernal, el mismo se ha visto reducido pasando de los 71,304 millones de euros fijados en noviembre de 2020 a los 66,253 de febrero de 2021. Esa reducción se ha debido, sobre todo, a la disminución de ingresos previstos por taquillas (-9,611), ya que en la primera previsión se contaba con una apertura de los estadios en enero, aunque el Betis ha podido compensar gracias al incremento del beneficio por traspasos (4,560).