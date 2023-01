Loren, fuera de la lista para Getafe

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados de 23 jugadores para la cita ante el Getafe en la que la principal novedad ha sido la ausencia de Loren, que está resolviendo su situación en estos últimos días para el cierre del mercado invernal.

El delantero marbellí tiene a Las Palmas como principal opción en estos momentos, pese al interés de otros clubes de Segunda como el Tenerife, y valora qué decisión tomar finalmente. Si marcharse, con fórmulas como una cesión o una rescisión de contrato presentes, o continuar como jugador de la plantilla verdiblanca en este segundo tramo de la temporada.

En este sentido, Pellegrini ha sido muy claro a la hora de hablar de la situación de Loren en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Getafe: "Personalmente, como técnico, no presiono a ningún jugador a salir. Tampoco acepto que un jugador que ande bien presione para irse. A mí me parece que Loren siempre ha estado aportando dentro de la realidad futbolística que yo le indiqué al inicio de la temporada. Él y su agente consideran su futuro y mientras esté aquí será considerado como un jugador más".

"Todos los nombres en los planteles son importantes. Le dije al principio de temporada que con tres delanteros es difícil. Él tiene que ver cuál es su decisión y pelear por un puesto todos los días", ha agregado el chileno, que también ha mostrado su opinión sobre la llegada de algún refuerzo ofensivo, siendo Ayoze una vía que sigue presente en el Betis, para mejorar la cifra de goles que los verdiblancos llevan de momento esta temporada: "Son dos temas aparte, es cierto que estamos teniendo menos gol que la temporada pasada. Por otro lado si revisamos los últimos partidos hicimos dos goles al Rayo, dos a Osasuna… No es una sequía muy alta. El año pasado con una variedad de jugadores hicimos gol. Son momentos futbolísticos. El Betis no está en el mercado para andar comprando jugadores y no hay cupo para jugadores. Si sale alguno ya veremos si es necesario reemplazarlo. Son rumores de prensa. No sé ninguno que vaya a salir ni ninguno que vaya a llegar".

Por otro lado, Juan Cruz, ha indicado el técnico heliopolitano seguirá jugando una semana más con el Betis Deportivo para ir tomando más minutos de cara a su vuelta con el primer equipo. "Juan está en un estado de recuperación. Haciendo ya casi los trabajos completos. Jugó 20 minutos y a ver si con el filial puede jugar un rato más para que esté listo para reintegrarse con el primer equipo", ha indicado Pellegrini, que cuenta con Fekir y Juanmi: "Los dos están citados. Sin ellos también hicimos goles. Muchas veces teniendo ocasiones tampoco se convierte. Los dos están citados, veremos a ver para cuántos minutos están".

La convocatoria al completo es la siguiente: Bravo, Montoya, Édgar, Paul, Guido, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Luiz Henrique, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Pezzella, Joaquín, Guardado, Luiz Felipe, Abner, Sabaly, Aitor Ruibal, Rodri y Miranda.