Loren ya se abre a una posible salida y el Betis valora su venta

Ayer sábado se cumplió un año desde que Loren Morón firmó su actual contrato con el Real Betis Balompié, que lo liga con la entidad verdiblanca hasta el 30 de junio de 2024. Doce meses después, el tablero de juego ha cambiado para el delantero marbellí de 27 años. Acaba de atravesar una temporada de frustaciones, un curso de regresión que abre una incógnita sobre su futuro en verde y blanco.

Aunque ha perdido valor de mercado tras un mal año coronado con un solo gol en sus 26 partidos de Liga, el Betis lo sigue teniendo entre sus activos por los que sacar tajada y aliviar su delicada economía. En el entorno del jugador así lo reconocen, aunque su devaluación y la crisis pandémica haga improbable una oferta que se acerque a los 10 millones de euros. En el club tienen además muy presente que el beneficio de un posible traspaso de Loren sería neto por su condición de canterano.

Y el propio Loren, que se mostró reticente en 2019 a escuchar una oferta del Lokomotiv de Moscú y que en el último mercado de invierno también desoyó una posible cesión al Celta, empieza a replantearse la conveniencia de seguir de verdiblanco. No tiene prisa por salir, tiene un contrato hasta 2024, pero esta vez abrirá los oídos a posibles ofertas. De momento, no ha llegado ninguna. Pero esto acaba de empezar.

Por su parte, Antonio Cordón sabe que también en la delantera habrá de trabajar para satisfacer las necesidades de alguien que se ha ganado el derecho a exigir, Manuel Pellegrini. En las preferencias del chileno encuentra Loren el primer punto de inquietud cara a la temporada 2021-22. Porque incluso en la primera vuelta de la última campaña, cuando Borja Iglesias no terminaba de despegar y Sanabria aún no se había marchado al Calcio, Loren no terminaba de convencer al experto entrenador.

En el tramo de la pasada Liga que transcurrió en 2020, a pesar del irregular rendimiento del colectivo, el malagueño sólo fue titular en un partido de Liga. Y curiosamente, fue en un encuentro-bisagra, que supuso un punto de inflexión: Pamplona. Allí el marbellí hizo un buen trabajo, peleando con los centrales, bajando y ofreciéndose con su generosidad. Pero aunque el Betis ganó 0-2 y cortó su preocupante caída libre, quien hizo el 0-1 que lo cambió todo fue... Borja Iglesias.

Pasaron cinco jornadas hasta que el punta procedente del filial volviera a ser titular. Y de nuevo fue en otra cita crucial, otro punto de inflexión: el derbi en el Villamarín. Loren forzó el penalti que supuso el empate a uno al poco de marcar el sevillista Suso. Y su convincente actuación lo llevó a gozar de cuatro titularidades seguidas: Huesca (0-2), Celta (2-1), Real Sociedad (2-2) y Osasuna (1-0). Un tramo de 11 puntos de 15 posibles que fue un cambio de agujas en el viaje bético por esta Liga. Loren contribuyó lo suyo, pero... los goles los puso Borja Iglesias.

Tras volver a la suplencia en la derrota 2-3 ante el Barcelona, de nuevo fue titular en tres encuentros seguidos ante Villarreal (1-2), Getafe (1-0) y Cádiz (0-1), otro acelerón (nueve de nueve) que puso al Betis en órbita hacia la Europa League.

No obstante, prosiguió la sequía goleadora de Loren, que entonces seguía con un solo tanto marcado en el campeonato, y de valor muy magro: uno de los dos en la derrota por 5-2 en el Camp Nou, 7 de noviembre de 2020, jornada 9ª.

Ese partido en el Carranza el 28 de febrero, jornada 25ª, fue el último en el que Loren fue titular. Ya sólo salió unos minutos en siete ocasiones más y en otras seis vio todo el partido sentado en la grada con mascarilla. De hecho, apenas ha disputado 984 minutos de Liga, por los 2.029 de la Liga 2019-20 (10 goles) y los 1.958 de la 2018-19 (6 goles). En cualquier caso, ninguna de sus campañas completas rayaron como en aquella segunda vuelta en que Setién tiró de él: 7 tantos en 15 partidos.