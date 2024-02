Marc Roca, Fornals y Sokratis comienzan la semana al margen

El Betis de Pellegrini ha regresado este lunes al trabajo después del merecido triunfo en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Los futbolistas verdiblancos gozaron de dos días de descanso tras la victoria en tierras gaditanas y ya tienen las vistas puestas en el duelo de Conference ante el Dinamo Zagreb, cuyo partido de ida se disputará este jueves en el Villamarín.

El cuadro bético ha llevado a cabo su sesión de entrenamiento con las ausencias de los cinco futbolistas lesionados, casos de Guido, Isco, Abner, Bartra y Ayoze. Estos jugadores aún no están recuperados de sus respectivas dolencias y son bajas confirmadas para la ida y la vuelta de la eliminatoria europea.

Isco y Abner se lesionaron la pasada jornada contra el Getafe y estarán varias semanas de baja; se prevé que el brasileño permanezca al margen alrededor de un mes, mientras el malagueño se lesionó en los isquiotibiales y no regresará hasta dentro de dos meses, pues su daño muscular fue importante.

Sabaly, de regreso

La principal novedad de la sesión ha sido Youssouf Sabaly, que ha regresado con el grupo después de varias semanas. El lateral senegalés suma seis meses sin competir a causa de varias lesiones consecutivas que le han impedido gozar de continuidad. El africano ya está recuperado y podría reaparecer en el Villamarín este domingo, pues no está inscrito en competición europea.

Otros de los jugadores no inscritos en Conference, Chimy Ávila y Altimira, también se han ejercitado con total normalidad junto al grupo, aunque no estarán disponibles para este jueves y aguardarán su oportunidad el próximo domingo frente al Deportivo Alavés en liga. Los otros dos no inscritos, Sokratis y Fornals, se han entrenado al margen en el gimnasio de la Ciudad Deportiva, al igual que Marc Roca. Los tres han realizado ejercicios específicos post-partido y ninguno de ellos está lesionado.