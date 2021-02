Del error de Loren que pudo cambiarlo todo a la importancia de Guido para el rival

Nuevo triunfo verdiblanco y ésa es la mejor noticia posible cuando se analiza un partido de fútbol y a sus protagonistas. Sin embargo, en el Betis no todo fueron gozos en el plano individual, ya que, por ejemplo el error inicial de Loren impidió que el camino fuera mucho más llano para los hombres de Manuel Pellegrini. Pero ahí estaba Borja Iglesias para arreglarlo todo en una media hora de participación bastante destacada.

Loren | En el fútbol del máximo nivel no está permitido desaprovechar semejante regalo

Pudo variar el rumbo de los acontecimientos en el minuto 6, cuando Cabaco le dio un regalo de los que no suelen prodigarse en el fútbol de este nivel. Y no es que el marbellí no se lo esperara, pues aguardaba el error, pero lo desaprovechó de forma lastimosa, algo que no está permitido a esos niveles. Deslució su trabajo posterior.

Borja Iglesias | Media hora mal contada, dos penaltis provocados y uno transformado

La metamorfosis de quien se llama a sí mismo El Panda es un hecho de estos dignos de estudio en la psicología, cómo puede cambiar tanto la trayectoria de un profesional por una acción positiva que le supone una inyección revitalizadora de incalculable valor. Salió en el minuto 63 junto a Joaquín, el portuense pasó desapercibido casi, pero él provocó dos penaltis y encima transformó el segundo.

Guido Rodríguez | Era la obsesión principal de José Bordalás

Dentro del diseño de la estrategia de un partido cada entrenador opta por defender con más ahínco a un determinado futbolista y para Bordalás éste no era ni Canales ni Fekir, aunque éste se fue demasiado pronto, sino Guido Rodríguez. Siempre tuvo a un rival muy cerca, sin descuidar la presión jamás, y eso cortocircuitó mucho al Betis.

Canales | Del control para tirar con la derecha al penalti errado

No estuvo tan participativo como en otras ocasiones, pero siempre está presente en las principales acciones. En el minuto 58 realizó un maravilloso control orientado para quedarse solo delante de David Soria, aunque con la pelota en su derecha. Eso contrastó con el penalti desperdiciado, pero es humano y yerra, como todos.