El Betis se sintió perjudicado por las decisiones de Estrada Fernández y si el entrenador, Manuel Pellegrini, o Claudio Bravo pasaron de puntillas por las acciones polémicas, Cristian Tello sí expresó sus quejas en las redes sociales, lo que le podría costar una sanción, según informa Iusport.

El atacante verdiblanco puso un tuit en el que criticaba el trazado de líneas realizado desde la sala VOR para marcar fuera de juego de Sanabria en la acción del gol anulado nada más comenzar el segundo tiempo y que hubiera supuesto el empate.

El nuevo Código Disciplinario limita la libertad de expresión de jugadores y entrenadores a la hora de opinar sobre las decisiones arbitrales, por lo que todo dependerá de si el Comité de Competición decide abrirle un nuevo expediente, como ya realizara con Manuel Pellegrini y Joel Robles tras las declaraciones de ambos después del partido ante el Real Madrid.

"Una más...y ya van? Qué manera de tirar líneas", expuso el extremo catalán en las redes sociales, acompañando el mensaje con la imagen con la que el VAR ha justificado el fuera de juego en el gol anulado a Sanabria y que hubiera supuesto la igualada nada más comenzar el segundo tiempo.

"No he visto las acciones discutibles todavía, no opino de eso. Pudo haberse dado el 1-1, pero eso son conjeturas o especulaciones de lo que podía suceder. En el segundo tiempo la Real Sociedad fue justo vencedor", indicó Pellegrini en la sala de prensa, aunque el chileno sí que saltó al terreno de juego nada más acabar el partido para dialogar con Estrada Fernández, protagonista de la noche en el Benito Villamarín.