Abde "sueña en grande" con el "objetivo de ir a la Champions"

El buen momento por el que pasa el Betis tiene muchos protagonistas, aunque Manuel Pellegrini siempre destaca la fuerza del grupo. Uno de esos nombres propios es el de Abde, de quien el técnico destacó hace unos días que "escucha y sabe aceptar la crítica para mejorar". El internacional marroquí ha disparado sus estadísticas y es uno de los futbolistas más determinates del equipo en el ataque con nueve tantos y cinco asistencias en lo que va de campaña, lo que se traduce en 14 intervenciones directas en acciones de gol, por lo que desde que llegó a Sevilla pasa por su "mejor momento" en el Betis. "Espero que estos tres meses que quedan de temporada me vaya todavía un poco mejor".

"Cuando vine aquí era más joven y no tenía las ideas claras. Ahora con los minutos y partidos en las piernas me voy haciendo mejor futbolista. Intento visualizar y mejorar cada mínimo detalle sin volverme loco para ir a más día a día en lo que puedo", señaló el futbolista en RTV Betis, confirmando que sí que está atento a sus estadísticas: "También miro las de mis compañeros para tener. El hecho de que Antony esté a este buen nivel me anima a mí. Yo también quiero meter goles como él. Tenemos una competitivad sana. Aquí Antony ha caído de pie y desde que llegó se ha convertido en un hermano para mí", dijo en los medios del club sobre su relación con el brasileño, quien no es el único con el que tiene complicidad: "Con Bakambu también suelo estar más tiempo en la ciudad deportiva, pero esa conexión con Antony en el campo es diferente. Con el Cucho también me entiendo bien en el campo", añadió.

Abde dijo haber "encontrado un hogar en Sevilla", ciudad que le encanta como la afición del Betis: "Siempre se lo comento a mis hermanos y amigos. No hay una afición en España como la del Betis. Me recuerda un poco a la de la selección marroquí, que es una locura. Se asemejan", indicó.

El Betis pasa por un buen momento en la temporada, a pesar de la dolorosa despedida copera en un partido que no supieron "manejar". "Cuando fuimos allí le dimos rápido la vuelta a al tortilla. Eso nos dio mucha confianza. En que lo que queda de temporada hay que tener la misma hambre y ponernos el objetivo de ir a la Champions. Por qué no soñar en grande", destacó al tiempo que afirmó que, independientemente de las variantes tácticas, el grupo "siempre quiere ganar". "Somos muy competitivos tanto en entrenamientos como en los partidos. Vamos a salir a ganar los dos próximos partidos" contra el Rayo y el derbi contra el Sevilla.

Abde también se refirió a Álvaro Fidalgo, la última incorporación verdiblanca en el mercardo invernal a quien definió como un jugador "muy trabajador y de calidad". "Estoy intentando conectar con él en el campo. Me gusta cómo juega", afirmó antes de referirse a la figura de Pellegrini: "El primero o el segundo de los entrenadores más importantes que he tenido. Me ha ayudado mucho en el día a día".